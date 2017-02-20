العودة يستعرض أبرز ذكرياته مع زوجته وابنه قبل رحيلهما «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

العودة يستعرض أبرز ذكرياته مع زوجته وابنه قبل رحيلهما «فيديو»
استعرض الداعية الدكتور سلمان العودة، خلال الحلقة العاشرة من برنامجه “وسم” أبرز ذكرياته مع زوجته هيا السياري وابنه هشام اللذين توفيا في حادث مروري الشهر الماضي،قبل رحيلهما.
وعرض خلال الحلقة التى خصصها لزوجته وابنه ونشرها عبر موقع “يوتيوب”، اللحظات التي مرّ بها عقب فقدان زوجته وابنه مروراً بأداء الصلاة عليهما ومراسم دفنهما ولقطات الوداع الأخيرة، كما عرض بعضاً من المواقف المشتركة مع زوجته وأولاده في التربية واللهو وكل شؤون الحياة، وكذلك رسوماتها والتي كان آخرها شجرة لم تنتهِ بعد من إكمالها.
كما عرض العودة خلال الحلقة الحالة التي وصل إليها أبناؤه عقب رحيل أمهم من شعورهم بالحزن وعدم تصديقهم لما جرى لهم، لكنه تأمل في نهايته أن يتغير الأمر وتعود الحياة إلى طبيعتها ويستطيعون استكمال حياتهم بشكل طبيعي.
jamalco[ عدد التعليقات: 5321 ] نشر منذ 3 شهور
وذكرياتك مع القرضاوي أبك الروحي دوى صداه الشعوب وعلم به من في القطبين المتجمد الجنوبي والشمالي حان تعلن على الملأ تبرئك من إنتمائك الإخواني وأنها جماعه إرهابيه وتعد للكتاب والسنه وتتمسك به فالعمر قصير ومابقى أكثر مما مضى وتزود فخير الزاد التقوى
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
لا إله الا الله وحده لا شريك له نحمد الله على كل شي هذه الدنيا . رحمهم الله هم واموات المسلمين اجمعين لان نلومك في مصابك فأنه فراق الحبيبه وفراق الابن شي لا يواسيه من الم لكن ان رجل وجهة امرك إلى الله وحده وهو القدر بأن يخلف عليك خير
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم موتانا وموتى المسلمين يارب.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 3 شهور
متى الحلقه الاخيره من مسلسل العوده ..الله لا يشغلنى الا في طاعته ..
ابو الجودي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
احزنتنا ياشيخ اسأل الله ان بجبر على قلبك وان يجبر على خاطر اطفالك الموت حق وحتما سنذوقه عاجلا ام آجلا
سعيد مكنى الشهراني لاتشمت وستعيش يوما ما في حلقات مرة فاطلب من ربك ان يهون عليك شر فجاىع الليالي والايام واحمد ربك على نعمة الفرحة والعيشة الهنيئة وكف عن الصخرية والتهكم
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 3 شهور
ابو الجودي ماتشمت والله بس الشي لا كثر سمج صار استعراض للعوده كل شوي على حزنه كنه مامات الا اهله في العالم ..يصبر ويحتسب عند ربه مو يستعرص في الجوالات وفي البرامج ويتبكبك ..الصبر عند المصايب له فضل عظيم هذا وهو شيخ الله يرحم موتاناوموتاكم وموتى المسلمين ..ويجمعه بهم في جناته العليا يارب ..
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايشغلنى الا في طاعته وياكم أجمعين يارب ..
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7761 ] نشر منذ 3 شهور
انا معك ي سعيد 100 %
زودهااا حبتين ..
والمتفلسفين لاتدرعمون علي وتقولون شماته انا م اتشمت
الامر كله لله من قبل ومن بعد[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور
لاوالله زودها عشر مو حبتين وش يحسبه هاذا العوده الحمد لله على نعمة العقل اغديك تسوي مثل نمر ابن عدوان والله مهزله وقلة حياء
Larry[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
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