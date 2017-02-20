العودة يستعرض أبرز ذكرياته مع زوجته وابنه قبل رحيلهما «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استعرض الداعية الدكتور سلمان العودة، خلال الحلقة العاشرة من برنامجه “وسم” أبرز ذكرياته مع زوجته هيا السياري وابنه هشام اللذين توفيا في حادث مروري الشهر الماضي،قبل رحيلهما.

وعرض خلال الحلقة التى خصصها لزوجته وابنه ونشرها عبر موقع “يوتيوب”، اللحظات التي مرّ بها عقب فقدان زوجته وابنه مروراً بأداء الصلاة عليهما ومراسم دفنهما ولقطات الوداع الأخيرة، كما عرض بعضاً من المواقف المشتركة مع زوجته وأولاده في التربية واللهو وكل شؤون الحياة، وكذلك رسوماتها والتي كان آخرها شجرة لم تنتهِ بعد من إكمالها.

كما عرض العودة خلال الحلقة الحالة التي وصل إليها أبناؤه عقب رحيل أمهم من شعورهم بالحزن وعدم تصديقهم لما جرى لهم، لكنه تأمل في نهايته أن يتغير الأمر وتعود الحياة إلى طبيعتها ويستطيعون استكمال حياتهم بشكل طبيعي.