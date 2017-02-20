«حساب المواطن» يطالب محترفي الكرة بتسجيل كافة بيانات الدخل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المهندس ماجد ‏العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف على حساب المواطن أن «التسجيل في البرنامج يتطلب من جميع المواطنين سواء كانوا لاعبي كرة قدم محترفين أو من الألعاب والرياضات الأخرى، تسجيل كافة بيانات الدخل من مرتبات شهرية أو غيرها».

وأضاف العصيمي أن بيانات البرنامج مرتبطة بـ17 جهة حكومية، ما يحد من فرص التحايل في تسجيل البيانات»، مشيراً إلى أهمية تقديم حسن النيات في هذا الجانب، واستشعار ما يتصف به المواطن السعودي من صفات وأخلاقيات اكتسبها من الشريعة الاسلامية.

وفى ذات السياق، قال الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف السابق رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى (تحت التأسيس) أن قواعد البيانات والمعلومات لعقود المحترفين السعوديين لم تدخل حتى الآن ضمن قواعد البيانات والمعلومات الوظيفية وتابع: «كانت هناك ورش عمل خلال العامين الماضيين لمناقشة العقود وإدراج مهنة لاعب محترف في السجلات المدنية من خلال وكالة الأحوال المدنية وتلقى الاتحاد حينذاك موافقة جهات عليا باعتماد وظيفة لاعب كرة قدم محترف ضمن الوظائف المتعمدة لكن لم يكمل المشروع».حسب عكاظ

يشار إلى أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي حددت قبل عامين سقفا لرواتب وعقود اللاعبين المحترفين بالدرجة الممتازة بواقع 200 ألف ريال شهريا حدا أعلى (2.4 مليون ريال في العام)، و30 ألف ريال في الشهر للاعبي الدرجة الأولى.