الشورى يدرس تخفيض ساعات عمل ذوي الإحتياجات الخاصة لـ 6 ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

الشورى يدرس تخفيض ساعات عمل ذوي الإحتياجات الخاصة لـ 6 ساعات
أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الشورى سيدرس مقترحا مقدماً من مواطن بتخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، لما يتطلبه نقلهم من جهد مضاعف وساعات أكثر.
وقالت المصادر أن المواطن أوضح أن نقل ذوي الاحتياجات للسيارات الخاصة بهم يتطلب ساعات أكثر من الأشخاص الآخرين، وفي حال إذا كانت ساعات العمل المقررة ثماني ساعات فهو يعني غياب الموظف من فئة الاحتياج الخاص عن منزله نحو 10 ساعات، لأنه يحتاج إلى ساعة قبل الحضور ومثلها بعد الانصراف، مطالباً بأن تكون ساعات العمل ست ساعات فقط. حسب عكاظ
يذكر أنه سبق أن عقد مجلس الشورى لقاء مع المواطنين استمع فيه إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم في ما يخص المادة 77 من نظام العمل، وناقش مع عدد من الكتاب والمهتمين بالشأن العمالي والمواطنين أجمعوا على ضرورة إيقاف العمل بهذه المادة المعروفة في أوساطهم بـ «مادة الفصل»، كونها أفقدت المئات من المواطنين وظائفهم.
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
هاذي الأمور السنعة إللي تستحق الإشادة … قواكم الله لما فيه خير البلاد والعباد .
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الشورى سيدرس مقترحا مقدماً من مواطن بتخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة ، لما يتطلبه نقلهم من جهد مضاعف وساعات أكثر . ان شاء الله يتم دراسته والموافقه عليه انا عايشت احد الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه وكان على كرسي متحرك وكان يعاني في الخروج اشد العناء وكان مدير الادارة لا يتساعد معه مما زاد في الامر سوء إلى ان انتقل من الادارة الى منطقة اخرى .
999ووو999[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور
يااخي هذي الفئة يفترض دعمها برواتب لاتقل عن 5000 ليستطيع ان يلبي متطلباته بالحد الادنى .. وخله يستريح في بيته يعني المسكين يلقاها من مين .. ولااحدبيدفع شي من جيبه ..
وبخصوص الملاحظة بساعات التنقل .. تعال للرياض الصباح مشوارك رايح للدوام ساعة وراجع من الدوام ساعة وتسع ساعات عمل .. يعني 11 ساعة … يعني المفروض تخفيض الساعات يكون شامل …