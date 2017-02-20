شاهد .. أول فيديو للحظة اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونغيانغ(صدى):

كشف مقطع لحظة مقتل للأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون” في مطار كوالالمبور أثناء صعوده على رحلة للتوجه إلى ماكاو.

ويوضح الفيديو الذى عرضته وسائل الإعلام الكورية قيام امرأة برش مادة سامة على وجه كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري كيم جونغ أون، قبل أن تختفي عن أنظاره، إلا أن الكاميرات أظهرت حركتها بعد ذلك فيما ذهب الضحية إلى بعض رجال الشرطة وبدا أنه يخبرهم بقيام شخص برش مادة على وجهه، قبل أن يتوجه إلى صيدلية في المطار وأدت تلك العملية إلى وفاة كيم جونغ نام متأثر بالمادة شديدة السمية التي تم رشها عليه.