الشائعات تحاصر سيدة بندقية الجنادرية.. ومصدر بالمهرجان يرد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة إشاعات عن المرأة التي سقطت عليها بندقية أثناء تواجدها في مهرجان “الجنادرية 31” خلال عرض جناح الإمارات لرقصة “اليولة”.

تحدثت إحدى الإشاعات عن وفاة المرأة بعد سقوط البندقية عليها، حتى إن مغردين تفاعلوا مع صورة “نعي” تم نسبه إليها، وتبين أنه غير صحيح، حيث نفى أحد مسؤولي المهرجان إصابتها، أو وفاتها، موضحًا أنه عند سقوط البندقية، رفعت المرأة يدها لتحمي نفسها، وأن تواجد الإسعاف كان للاطمئنان عليها فقط.

وكانت قد انتشرت إشاعة أخرى لاحقًا، مفادها أن المرأة تلقت مبلغ مليون درهم من الإمارات، تعويضا لها عما حدث، وتم تناقلها أيضًا عبر مواقع التواصل، إلا أنه تبين أنها لا أساس لها من الصحة.