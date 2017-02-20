 الشائعات تحاصر سيدة بندقية الجنادرية.. ومصدر بالمهرجان يرد - صحيفة صدى الالكترونية

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الشائعات تحاصر سيدة بندقية الجنادرية.. ومصدر بالمهرجان يرد

الشائعات تحاصر سيدة بندقية الجنادرية.. ومصدر بالمهرجان يرد
نايف السالم(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة إشاعات عن المرأة التي سقطت عليها بندقية أثناء تواجدها في مهرجان “الجنادرية 31” خلال عرض جناح الإمارات لرقصة “اليولة”.

تحدثت إحدى الإشاعات عن وفاة المرأة بعد سقوط البندقية عليها، حتى إن مغردين تفاعلوا مع صورة “نعي” تم نسبه إليها، وتبين أنه غير صحيح، حيث نفى أحد مسؤولي المهرجان إصابتها، أو وفاتها، موضحًا أنه عند سقوط البندقية، رفعت المرأة يدها لتحمي نفسها، وأن تواجد الإسعاف كان للاطمئنان عليها فقط.

وكانت قد انتشرت إشاعة أخرى لاحقًا، مفادها أن المرأة تلقت مبلغ مليون درهم من الإمارات، تعويضا لها عما حدث، وتم تناقلها أيضًا عبر مواقع التواصل، إلا أنه تبين أنها لا أساس لها من الصحة.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7761 ] نشر منذ 3 شهور

ازعجتونا بذي المررره وبععدييييين !!!

[ عدد التعليقات: 4241 ] نشر منذ 3 شهور

على فكرة تراه مصنوع من مادة البلاستك وخفيف الوزن جدا وليس رشاش حقيقي وإلا ماقدر يرفعه متر واحد في الهواء وكان حطم جمجمة المراة الحاضرة ومصادقة انه رشاش حقيقي

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور

اصلا مو رشاش حقيقي مثل اللعبة وخفيف جدا لكن الحاقدين على الجنادرية يبحثون عن الفتنه بأي طريقة ويختلقون الشائعات احذروا منهم .

[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 3 شهور

الاشاعه ماخلت حد في حاله الناس يكتبون عنها وهي تغسل الاواني في المطبخ مادرت عنهم ..ههههههههخخ

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

وليش مايعوضونها ؟؟؟ من حقها التعويض من اللي تسبب بإصابتها

[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 شهور

صدق السيسي المحنه محنه 😂😂😱

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 3 شهور

حشى ما يسوى عليها جتلوها بعد لا حول ولا قوة الا بالله هالناس ما اعرف شو يبون 😒

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور

نوف التميمي عندي الحل 😉