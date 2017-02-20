الاطاحة بمواطن متهم في قضايا نصب واحتيال بقيمة 32 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

القت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن متهم في عدة قضايا نصب واحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد، تجاوزت قيمتها 30 مليون ريال.

ومن جانبه قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ضبط مواطن متهم بعدة قضايا نصب واحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد تصل إلى (٣٢) مليون ريال، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليه لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً ﻹحالته للجهات المختصّة لاتخاذ اللازم حياله.