ميلان يهزم فيورنتينا 1/2 في الدوري الإيطالي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تغلب ميلان علي ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وافتتح التسجيل جوراي كوشكا لاعب ميلان في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل الفيولا عن طريق نيكولا كالينيتش في الدقيقة 20 وأضاف الهدف الثاني لصالح ميلان جيرارد دولوفيو في الدقيقة 31 من المباراة.

وارتفع رصيد ميلان إلى النقطة 44 في المركز السابع بينما يتوقف رصيد الفيولا عن النقطة 40 في المركز الثامن.