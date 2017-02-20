المدعي العام يطالب بقتل أخطر إرهابي العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تباشر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمة أخطر إرهابي العوامية، والذي قام بمهاجمة سيارة دبلوماسية ألمانية بإغلاق طريقها بإطارات وحرقها، بجانب شروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش ورميهم بقنابل المولوتوف.

واشتملت التهم الموجهة للجاني في لائحة الاتهام السعي للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب، ومشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال والمنحرف وحمل الأسلحة وحيازتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

وتضمنت أيضاً ارتكاب المتهم عدة أفعال إجرامية وهي الشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش ورميهم بقنابل المولوتوف، وإطلاق النار من سلاح رشاش على المقرات الأمنية في محافظة القطيف (مركز الشرطة – السجن العام – نقطة تفتيش صفوى)، وإحراق مدرسة ثانوية العوامية مرتين، وإقفال المدرسة المتوسطة بالسلاسل.

ووجهت تهم للجاني أيضاً بالخروج على ولي الأمر وإثارة الفوضى والإخلال بأمن المملكة بمشاركته عدة مرات في التجمعات والمسيرات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف، بجانب السطو المسلح على عدة محلات تجارية وصيدليات في محافظة القطيف وسلبها وسرقة سيارتين لاستخدامهما في عمليات السلب.