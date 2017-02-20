التعليم يكشف حقيقة إغلاق 800 مدرسة بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، أنباء عن قيام إدارة التعليم بمحافظة الطائف بإغلاق 800 مدرسة العام المقبل.

واكد مصدر مسؤول في إدارة التعليم بالمحافظة انه لا صحة فيما تم تداوله حول إغلاق 800 مدرسة ، وورود قائمة تحوي أسماء المدارس ومديريها وعدد الفصول في كل مدرسة وعدد الطلاب فيها.

واضاف المصدر إن الرسالة غير صحيحة بتاتًا، ومن المستحيل إغلاق هذا العدد في إدارة تعليم الطائف.