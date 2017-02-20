سيارة شيفروليه ماليبو 2017 تلفت انظار الكثير حول العالم - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يتواجد العديد من السيارات التي تدخل ضمن فئة السيدان المتوسطة الحجم إلا أن شيفروليه دائماً ما قدمت أفضلها على الإطلاق، من هنا كان من الطبيعي أن تلفت الماليبو 2017 أنظار الكثير من الناس حول العالم.

تدخل هذه السيارة التي تزن 1450 كغ المنافسة مع كل من هوندا أكورد، نيسان ألتيما وتويوتا كامري.

تظهر السيارة من الناحية الخارجية جميلة ورائعة خصوصاً وأنها حصلت على تصميم جديد أفخم من تصميم النسخة السابقة، كما وبدت المركبة أيضاً أشبه بالشيفروليه إمبالا الكبيرة الحجم. ولمزيد من الراحة أثناء التنقلات توفر للسيارة مساحة داخلية كبيرة ما جعلها من أفضل السيارات في العالم.

زودت الماليبو 2017 بمحرك واحد في المنطقة العربية وهو مؤلف من أربع اسطوانات بسعة 2.5 ليتر بتنفس طبيعي وحقن مباشر للوقود يولد قوة 186 حصان وعزم دوران يصل إلى 185 نيوتن ميتر. يرافق المحرك هذا علبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات.

توفرت السيارة التي تعمل بنظام دفع أمامي للعجلات بثلاث فئات وهي: ماليبو LS النسخة القياسية، ماليبو LT، و ماليبو LTZ النسخة الكاملة الإضافات.

وفي ما خص الأسعار التي رافقت الشيفروليه ماليبو 2017 فقد أتت على الشكل التالي:

نسخة LS القياسية يتراوح سعرها بين 70000 و73000 ريال سعودي

نسخة LT يتراوح سعرها بين 76000 و87000 ريال سعودي

نسخة LTZ الكاملة المواصفات يتراوح سعرها بين 96000 و113000 ريال سعودي