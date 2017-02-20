مصر تستورد « ويسكي » بمليون جنيه خلال 10 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكدت جهات حكومية مصرية أن قيمة ماتم استيراده من الويسكي تخطى مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام ٢٠١٦.

وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز تحت عنوان ” واردات وصادرات جمهورية مصر العربية طبقا للأصناف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر ٢٠١٦، إلى أنه تم استيراد «الفودكا» مشروب روحاني بقيمة ٣٦٦ ألفا و٤٣٦ جنيها مصريا فيما بلغ استيراد مشروبات كحولية معطرة «ليكورز» ومشروبات كحولية معروفة باسم كورديال بقيمة مليون و٨٣٥ وألفا و٣٨٠ جنيها مصريا، فيما تم استيراد كحول إيثيل غير معطل «غير محول» يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن ٨٠٪ ‏حجما بإجمالي ٣٤ ألفا و٨٧٧ جنيها.

وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد بيرة غير كحولية مصنوعة من الشعير الناشظ «المولت» بنحو ٢٢ مليونا و٨٩٩ ألفا و٨٤٧ جنيها، بينما تم استيراد بيرة مصنوعة من الشعير الناشظ «مالت» بقيمة مليون و٨٣٥ ألفا و٢٩٨ جنيها ، كما أنه تم استيراد مشروبات روحية متحصل عليها بتقطير النبيذ أو تفل العنب بقيمة مليون و٦٣٦ ألفا و٥٦٩ جنيها.