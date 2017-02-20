مصر تستورد « ويسكي » بمليون جنيه خلال 10 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

مصر تستورد « ويسكي » بمليون جنيه خلال 10 أشهر
أكدت جهات حكومية مصرية أن قيمة ماتم استيراده من الويسكي تخطى مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام ٢٠١٦.
وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز تحت عنوان ” واردات وصادرات جمهورية مصر العربية طبقا للأصناف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر ٢٠١٦، إلى أنه تم استيراد «الفودكا» مشروب روحاني بقيمة ٣٦٦ ألفا و٤٣٦ جنيها مصريا فيما بلغ استيراد مشروبات كحولية معطرة «ليكورز» ومشروبات كحولية معروفة باسم كورديال بقيمة مليون و٨٣٥ وألفا و٣٨٠ جنيها مصريا، فيما تم استيراد كحول إيثيل غير معطل «غير محول» يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن ٨٠٪ حجما بإجمالي ٣٤ ألفا و٨٧٧ جنيها.
وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد بيرة غير كحولية مصنوعة من الشعير الناشظ «المولت» بنحو ٢٢ مليونا و٨٩٩ ألفا و٨٤٧ جنيها، بينما تم استيراد بيرة مصنوعة من الشعير الناشظ «مالت» بقيمة مليون و٨٣٥ ألفا و٢٩٨ جنيها ، كما أنه تم استيراد مشروبات روحية متحصل عليها بتقطير النبيذ أو تفل العنب بقيمة مليون و٦٣٦ ألفا و٥٦٩ جنيها.
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
أنا بأستغرب في الدول إللي تدعي بأن ديانة الدولة هو الإسلام وتجد البارات والنوادي الليلية ( المراقص )
وصالات القمار ودور السينيما التي تعرض كل ما يفسد الأخلاق ويدعوا للزنا وهدم القيم منتشرة في جميع
مدن تلك الدول وتحت حماية الدولة والقانون !!!! كيف ؟
أبوفهد[ عدد التعليقات: 605 ] نشر منذ 3 شهور
مصر أم الدنيا
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16389 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه ههههههههه
وأنا أقول ليش مصر متصدرة الأخبار
هذي والله مصيبة….
الحين بس صدقت المصري الي يقولي…
تبرعاتكم مبتوصلش للشعب المصري
مبنشوفهاااااش
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابوخالد[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ربنا يتوب عليهم
jamalco[ عدد التعليقات: 5321 ] نشر منذ 3 شهور
لتحقيق رغبات السياح وهدف جذبهم تنشيط السياحه وإقتصاد البلد على السياحه وإللي تكسبه إلعبه
ابو شلاخ[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور
تفاصيل زيادة وخبر بلا طعمه