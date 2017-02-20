إنفعال عبدالعزيز المريسل بسبب الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 25
مايو
المريسل
إنسان الله يعينه على نفسه
ههههههههه
ههههههه
ههههه
هههه
ههه
هه
النكرات ذبحها وقتلها دعس الهلال لها لسنين
واكاذيبهم خلصت واعذارهم انتهت
ومازال الهلال داعس على رقابهم ومازال يمرغ انوفهم في التراب دعسا ….
الى الامام ياهلال
لايضرك نبح الكلاب والاقلام المأجوره ومن عبشته هلى شرهات القصور..
ههههههههه
ههههههه
ههههه
هههه
ههه
هه
النكرات ذبحها وقتلها دعس الهلال لها لسنين
واكاذيبهم خلصت واعذارهم انتهت
ومازال الهلال داعس على رقابهم ومازال يمرغ انوفهم في التراب دعسا ….
الى الامام ياهلال
لايضرك نبح الكلاب والاقلام المأجوره ومن عيشته على شرهات القصور..
والله م انتو رجال ياللي تتهاوشون عشان كؤرهه 😆
كأنكم نسوآن 😂😂😂
ما قلت لكم هو اتجنن من الهلال ربي يشافيك و يعافيك و لا بعدين يودوك الطايف
الشرهه على وزاره الاعلام هذا شخص … يجب ابعاده عن الوسط الرياضي
اللي معرفه اسوووم
بس ليتك تعلمنا انت جنس ثالث..!
والا اسووومه بشنب..!
والا اسوووم الشكل رجال وفعلك فعل النسوان…!
عشان نرد عليك ؟
.
loooooooooooo
هههههه
لا حد يلومه
بعد ماقاله موشغلك
مسوي انه قاعد يشكك في عمل الامير عبدالله بن مساعد
الجحلان. يقول. أن رئيس هيئة الرياضه سينضف الساحه. يبدأ بصحافة الدجل والتعصب الهلالية. مثلك. والتلاعب. و المؤمرات التي تحاك. لأجل الهلال. كل مشكله. يكون طرفها الهلال. لا بارك الله فيه حتى. مسمى النادي الأهلي سرقه. وهو الملكي. ذبحتونا.
الله يعينه على نفسه
اشغله الهلال
ارحم حالك شوي …
الناس تضحك عليك ..
كبر عقلك شوي وطرحك وابتعد عن التعصب
الوسط الرياضي لا يحتمل مزيد من الطرح المتعصب
منفقع من الهلال
الهلال فقط
والباقي كلهم تابعين لاقيمة لهم
كل السعوديه تعرف ان الهلال فريق الحكام واصحاب المناصب
الرياضه خطا والانديه ضعيفه ههههههه مسوين رجه واذا راحوا برا اكلوها على فمهم
يارجال بلا كوره بلا غثى
قسم بلله حرام هدا يطلعوه في الشاشة
وانت يا عبادي الهلالي انت ومن على شاكلتك من الطواقي المتعصبه هل تعرفون مدرع ابن مشخال؟!
المشعفل الله يشفيك انت والخبل حقكم
مرة اخرى
الهلال فقط
والباقي كلهم تابعين لاقيمة لهم
واللي مو عاجبه اقرب جدار ينطحه
المفروض الكائن هذا مايطلع فالقنوات اعوذ بالله قلبه اسود وكلامه غير صحيح
عبادي
ارفقك على الفقراويه
مافي شيء جديد هذا اعلام النصر
تشكيك في كل انجازات الهلال
صاروا مكسب للقنوات الفضائيه
تعرف غابت مسرحيات وبرامج الكميرة الخفيه
وجابوا المريسيل والي معاه
وقاعدين نتونس فيهم
والي قاهرهم اعلام الهلال ساحب عليهم
وهم يرددون انهم اقوى اعلام
مدروا ان المخرج عاوز كذا
هههههههه
الهلال عشقي وذوقي
حب الهلال يجري في دمي
وفي داخل عروقي
الى الامام ياكايدهم
القافله الهلاليه تسير على بركة الله والكلاب المسعوره تنبح تنبح
المريسل .. لديه عقده اسمها الهلال . الله يعينه على نفسه…؟
ههههههه😂😂😂😂
انا صراحه كلما شفت هالآدمي وفريقه
أجهز الكولا والفشار😁😁
عليه افلام بس غريبه الى الآن ما أخذو جائزة اوسكار هل ياترى السبب معيض 😎
التعليقات مغلقه
For investment[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
المريسل
إنسان الله يعينه على نفسه
ابوسليمان١٢٣٤٥[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه
ههههههه
ههههه
هههه
ههه
هه
النكرات ذبحها وقتلها دعس الهلال لها لسنين
واكاذيبهم خلصت واعذارهم انتهت
ومازال الهلال داعس على رقابهم ومازال يمرغ انوفهم في التراب دعسا ….
الى الامام ياهلال
لايضرك نبح الكلاب والاقلام المأجوره ومن عبشته هلى شرهات القصور..
ابوسليمان١٢٣٤٥[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه
ههههههه
ههههه
هههه
ههه
هه
النكرات ذبحها وقتلها دعس الهلال لها لسنين
واكاذيبهم خلصت واعذارهم انتهت
ومازال الهلال داعس على رقابهم ومازال يمرغ انوفهم في التراب دعسا ….
الى الامام ياهلال
لايضرك نبح الكلاب والاقلام المأجوره ومن عيشته على شرهات القصور..
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7828 ] نشر منذ 3 شهور
والله م انتو رجال ياللي تتهاوشون عشان كؤرهه 😆
كأنكم نسوآن 😂😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور
ما قلت لكم هو اتجنن من الهلال ربي يشافيك و يعافيك و لا بعدين يودوك الطايف
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
الشرهه على وزاره الاعلام هذا شخص … يجب ابعاده عن الوسط الرياضي
ابوسليمان١٢٣٤٥[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 3 شهور
اللي معرفه اسوووم
بس ليتك تعلمنا انت جنس ثالث..!
والا اسووومه بشنب..!
والا اسوووم الشكل رجال وفعلك فعل النسوان…!
عشان نرد عليك ؟
الاعلام الازرق[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
.
ابو بدر الهلالي المدريدي[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 3 شهور
loooooooooooo
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه
لا حد يلومه
بعد ماقاله موشغلك
مسوي انه قاعد يشكك في عمل الامير عبدالله بن مساعد
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
الجحلان. يقول. أن رئيس هيئة الرياضه سينضف الساحه. يبدأ بصحافة الدجل والتعصب الهلالية. مثلك. والتلاعب. و المؤمرات التي تحاك. لأجل الهلال. كل مشكله. يكون طرفها الهلال. لا بارك الله فيه حتى. مسمى النادي الأهلي سرقه. وهو الملكي. ذبحتونا.
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينه على نفسه
اشغله الهلال
ارحم حالك شوي …
الناس تضحك عليك ..
كبر عقلك شوي وطرحك وابتعد عن التعصب
الوسط الرياضي لا يحتمل مزيد من الطرح المتعصب
بوراكان[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 شهور
منفقع من الهلال
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
الهلال فقط
والباقي كلهم تابعين لاقيمة لهم
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
كل السعوديه تعرف ان الهلال فريق الحكام واصحاب المناصب
الرياضه خطا والانديه ضعيفه ههههههه مسوين رجه واذا راحوا برا اكلوها على فمهم
يارجال بلا كوره بلا غثى
هم هم[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 3 شهور
قسم بلله حرام هدا يطلعوه في الشاشة
المشعفل[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 شهور
وانت يا عبادي الهلالي انت ومن على شاكلتك من الطواقي المتعصبه هل تعرفون مدرع ابن مشخال؟!
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 3 شهور
المشعفل الله يشفيك انت والخبل حقكم
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
مرة اخرى
الهلال فقط
والباقي كلهم تابعين لاقيمة لهم
واللي مو عاجبه اقرب جدار ينطحه
غريب[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض الكائن هذا مايطلع فالقنوات اعوذ بالله قلبه اسود وكلامه غير صحيح
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
عبادي
ارفقك على الفقراويه
مافي شيء جديد هذا اعلام النصر
تشكيك في كل انجازات الهلال
صاروا مكسب للقنوات الفضائيه
تعرف غابت مسرحيات وبرامج الكميرة الخفيه
وجابوا المريسيل والي معاه
وقاعدين نتونس فيهم
والي قاهرهم اعلام الهلال ساحب عليهم
وهم يرددون انهم اقوى اعلام
مدروا ان المخرج عاوز كذا
هههههههه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4214 ] نشر منذ 3 شهور
الهلال عشقي وذوقي
حب الهلال يجري في دمي
وفي داخل عروقي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4214 ] نشر منذ 3 شهور
الى الامام ياكايدهم
القافله الهلاليه تسير على بركة الله والكلاب المسعوره تنبح تنبح
السيف الازرق[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 3 شهور
المريسل .. لديه عقده اسمها الهلال . الله يعينه على نفسه…؟
ابو تركي[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه😂😂😂😂
انا صراحه كلما شفت هالآدمي وفريقه
أجهز الكولا والفشار😁😁
عليه افلام بس غريبه الى الآن ما أخذو جائزة اوسكار هل ياترى السبب معيض 😎