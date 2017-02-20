 إنفعال عبدالعزيز المريسل بسبب الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

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إنفعال عبدالعزيز المريسل بسبب الهلال




25 تعليق

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور

المريسل
إنسان الله يعينه على نفسه

[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههه
ههههههه
ههههه
هههه
ههه
هه
النكرات ذبحها وقتلها دعس الهلال لها لسنين
واكاذيبهم خلصت واعذارهم انتهت
ومازال الهلال داعس على رقابهم ومازال يمرغ انوفهم في التراب دعسا ….
الى الامام ياهلال
لايضرك نبح الكلاب والاقلام المأجوره ومن عبشته هلى شرهات القصور..

[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههه
ههههههه
ههههه
هههه
ههه
هه
النكرات ذبحها وقتلها دعس الهلال لها لسنين
واكاذيبهم خلصت واعذارهم انتهت
ومازال الهلال داعس على رقابهم ومازال يمرغ انوفهم في التراب دعسا ….
الى الامام ياهلال
لايضرك نبح الكلاب والاقلام المأجوره ومن عيشته على شرهات القصور..

[ عدد التعليقات: 7828 ] نشر منذ 3 شهور

والله م انتو رجال ياللي تتهاوشون عشان كؤرهه 😆
كأنكم نسوآن 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور

ما قلت لكم هو اتجنن من الهلال ربي يشافيك و يعافيك و لا بعدين يودوك الطايف

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور

الشرهه على وزاره الاعلام هذا شخص … يجب ابعاده عن الوسط الرياضي

[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 3 شهور

اللي معرفه اسوووم
بس ليتك تعلمنا انت جنس ثالث..!
والا اسووومه بشنب..!
والا اسوووم الشكل رجال وفعلك فعل النسوان…!
عشان نرد عليك ؟

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور

هههههه
لا حد يلومه
بعد ماقاله موشغلك
مسوي انه قاعد يشكك في عمل الامير عبدالله بن مساعد

[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور

الجحلان. يقول. أن رئيس هيئة الرياضه سينضف الساحه. يبدأ بصحافة الدجل والتعصب الهلالية. مثلك. والتلاعب. و المؤمرات التي تحاك. لأجل الهلال. كل مشكله. يكون طرفها الهلال. لا بارك الله فيه حتى. مسمى النادي الأهلي سرقه. وهو الملكي. ذبحتونا.

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور

الله يعينه على نفسه
اشغله الهلال

ارحم حالك شوي …

الناس تضحك عليك ..

كبر عقلك شوي وطرحك وابتعد عن التعصب
الوسط الرياضي لا يحتمل مزيد من الطرح المتعصب

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 شهور

منفقع من الهلال

[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور

الهلال فقط
والباقي كلهم تابعين لاقيمة لهم

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور

كل السعوديه تعرف ان الهلال فريق الحكام واصحاب المناصب
الرياضه خطا والانديه ضعيفه ههههههه مسوين رجه واذا راحوا برا اكلوها على فمهم

يارجال بلا كوره بلا غثى

[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 3 شهور

قسم بلله حرام هدا يطلعوه في الشاشة

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 شهور

وانت يا عبادي الهلالي انت ومن على شاكلتك من الطواقي المتعصبه هل تعرفون مدرع ابن مشخال؟!

[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 3 شهور

المشعفل الله يشفيك انت والخبل حقكم

[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور

مرة اخرى
الهلال فقط
والباقي كلهم تابعين لاقيمة لهم
واللي مو عاجبه اقرب جدار ينطحه

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور

المفروض الكائن هذا مايطلع فالقنوات اعوذ بالله قلبه اسود وكلامه غير صحيح

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور

عبادي
ارفقك على الفقراويه
مافي شيء جديد هذا اعلام النصر
تشكيك في كل انجازات الهلال
صاروا مكسب للقنوات الفضائيه
تعرف غابت مسرحيات وبرامج الكميرة الخفيه
وجابوا المريسيل والي معاه
وقاعدين نتونس فيهم
والي قاهرهم اعلام الهلال ساحب عليهم
وهم يرددون انهم اقوى اعلام
مدروا ان المخرج عاوز كذا
هههههههه

[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 3 شهور

المريسل .. لديه عقده اسمها الهلال . الله يعينه على نفسه…؟

[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههه😂😂😂😂
انا صراحه كلما شفت هالآدمي وفريقه
أجهز الكولا والفشار😁😁
عليه افلام بس غريبه الى الآن ما أخذو جائزة اوسكار هل ياترى السبب معيض 😎