نشطاء يستنكرون إقامة حفل راب في جدة «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

نشطاء يستنكرون إقامة حفل راب في جدة «فيديو»
استنكر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو زعموا انه لحفلة راب اقيمت في مدينة جدة مؤخراً لمخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ بطبيعته.
و يظهر الفيديو المتداول فقرات راقصة من الحفل الغنائي على موسيقى الراب ، وجمهور كبير من الشباب و الفتيات صغار السن و قد بدت عليهم حالة من النشوة و السعادة الغامرة لسماع الأغاني الصاخبة في مشهد مختلط .
بدورهم استنكر العديد من النشطاء هذا النواع من الحفلات الصاخبة التي يصاحبها عادة شرب مخدرات ، وأشياء ممنوعة ومحرمة ، وطالبوا بمنع هذه الحفلات الصاخبة الغريبة على المجتمع السعودي المحافظ.
عاجل1[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس ونااااااسة🤗
ZAXIS[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
لابارك الله فيكم ومن والاكم
عبدالله[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس وناسه، زيهم زي اللي يرقص في العرضه والمزمار ايش الفرق يعني….
ثاني شي هم ما دخلوا بيت احد، هم عملوا عرض واللي يبغى يجي اهلا وسهلا…
والاتهام بإن هناك مخدرات ومسكرات في الحفله يحتاج دليل….
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7828 ] نشر منذ 3 شهور
يؤه يوه !!
يالله انك لاتسسخط علينا بسبةة هالسفهاء
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7828 ] نشر منذ 3 شهور
يؤه يوه !!
يالله انك لاتسسخط علينا بسبةة هالسفهاء
خاالد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1796 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل مكة 60 كيلو ، من المسئول !
المشكله لا منه انتشر الايدز بينهم هذاك الوقت يتباكون ويطالبون بالمستشفيات بعلاجهم ،
ابوالغريب[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 3 شهور
تفااااااااااااهه وسذاجه بكل المقاييس الله لا يبلانا بس
مها[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
قال تعالى:”لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا
وكانوا يعتدون.كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون”
قال الشيخ السعدي
معلقا على هذا المقطع الكريم من سورة المائدة:
وانما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه المفاسد العظيمة:
منها:أن مجرد السكوت فعل معصية،وان لم يباشرها الساكت،فانه يجب الانكار على من فعل
المعصية.
ومنها:أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها.
ومنها:أنه يجريء العصاة والفسقة على الاكثار من المعاصي اذا لم يردعوا عنها،فيزداد الشر وتعظم
المصيبة الدينية والدنيونية،ويكون لهم الشوكة والظهور،ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة
أهل الشر،حتى لايقدرون على ماكانوا يقدرون عليه أولا.
ومنها:أن في ترك انكار المنكر اندراس العلم وكثرة الجهل،فان المعصية مع تكررها وصدورها من
كثير من الأشخاص وعدم انكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست معصية،وربما ظن الجاهل
أنها عبادة مستحسنة،وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ماحرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس
ورؤية الباطل حقا؟!.
ومنها:أن السكوت على معصية العاصين ربما يزين المعصية في صدور الناس،ويقتدي بعضهم ببعض
فالانسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه.
قلت: لنجتهد في الانكار حسب استطاعتنا
حتى تبرأ ذممنا أمام الله،ولاتحل علينا اللعنة،وليكن ذلك برفق فان الرفق ماكان في شيء الا زانه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
قبل عدة عقود…كان كل شي محرم عندنا…
تعليم البنات لايجوز
لبس البنطال للمراءةحرام
حتى حن الشباب لبس البنطال كان تشبهه بالخواجات على قولتهم
الأسفلت لايمر من قريتنا…
التصفيق حرام
رفع الصوت فالمكبرات حرام
الأكل بملعقه….ملعقة كان مايجوز..
والأن من كان يحرم هذي الأشياء أصبحوا أول من يصفق لها…
لأنهم عرفوا أن العيش فالماضي يحجب الرؤيةعن المستقبل…
أن رضينا أو أعترضنا…
محد حولك
معد الا خلوا الدرعا…ترعا😎😎
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
قريش بتحكم بشرع الله قريبا ورضي من رضي وسخط من سخط
وماهذه الامور الا بداية النهاية لكل من يدعي انه يمثل الاسلام والكل يتبعه مثل الخلافات الاسلامية الاموية كانت حاكمة للمسلمين وضعفت واتى من اسقطها والعباسية كذلك وغيرهم من الخلافات اللي تمثل رمز المسلمين ومن يمثلهم
والان السعودية هي من تمثل الاسلام الصحيح ليس علماني والا ليبرالي
….
دام الوضع كذا
سيظهر من اصلابهم كا عمر وعلي وحمزة وخالد بن الوليد
وسيجندل اللي ماينتجندل
ويقودون ليس جزيرة العرب بل سيحكمون الامة كما كانوا يحكمونها سابقا
فلا تقلقوا دام هالاموور هاذي ظهرت بيظهر في اي وقت
واحسن ان الناس تتوه والا تعرف دينها الان
لكي يعجل الله بالفرج ويحسم الامر وننتهي من كلام ماله اول والا تالي
ابو مهند[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
الله يستر من اللي جاي
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
بحه ✉…..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
جده محتاجه تنظيف 😷😷
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الحجز حريمهم الي تمشيهم وش ترتجون غير يكونو كذا
الرجال عند زوجته في البيت تقّطع الخيزران بظهرة قدام عياله وهو يقولها اشبك زعلانه
الله المستعان وش ترتجون منهم
متابع[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
واذا قلنا الطروش عديمي اخلاق ودين زعلوا
jamalco[ عدد التعليقات: 5323 ] نشر منذ 3 شهور
تقليد الأعمى يضر والحمدلله الذي أعزنا بالإسلام دستور بلادنا الكتاب والسنه وإن تمسكنا به لن نظل أبدا _ تغلغلوا الإخوان في المفاصل مثيري الفتن والقلاقل في الشعوب ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تدخل ملتهم حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم وأحبط الله مخططاتهم وردالله كيدهم في نحورهم
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
ابشروا بالفقر والنكبات .
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
ايه المسئولين ومن سمح بهذا الانفتاح والاختلاط بدون خوف من الله وعلى مقربه من اقدس موقع لارضاء الغرب باننا منفتحين ونسمح بذالك الانحطاط لن تنفعكم اعمالكم اذا قابلتم العزيز الجبار وضياع البلاد والعباد بهذه الحفلات المشبوهه واهدافها لاتخفى عن احد ارضاء الله اهم من ارضاء خلقه
رجال أجودي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
لاتنشديني ياعيوني عن النوم
دام السهر دايم مرافق حياتي
لاتعليق
Abdullah[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 شهور
مسخره حنا بحالة حرب في الجنوب
وهذولا يترقصون السبب التجنيس اغلب اهل جدة ……….
جاسم[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
والله ماخرب جده الا المجنسين طروش البحر الله يخسف بكم الأرض كل من احتفل وجهز وخطط للراب تقفا فيهم ….على اقرب طياره وباخره
جاسم[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
اصحاب التعليقات / عبدالله / القرني قاهرهم مادام الوضع عاجبكم جيبوا اخواتكم وبناتكم وروحوا العبو راب معهم عشان الوناسه الي تقولوها
محماس[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
كان ركبتوهم في باصات وعلى الحد الجنوبي يورونا رجالتهم وخاصة الدب المنتفخ الي في اخر المقطع ذريطان خلوه على عيار 50
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
ان كان هذا الحفل صحيحا يجب استدعاء القائم بالحفل والمغنيين . وكل من شارك في التنظيم والتحقيق معهم وانزال اشد العقوبة لهم .
الصقر 20[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي مايكل جاكسون اللي بالاخير ههههههههههههههههههههه
اقسم بالله تفاهه
ماوك[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 شهور
يهب يالدب
نعنبو هالكرش
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الترفيه اللي يبونه
لااااا ومختلط بعد ، رياجيلهم مع حريمهم اللي مايخافون الله ، ياخوفي عليكم يأهل
جده من غضب الله
المطيري[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
يقول لاتضحك الي علي مصلي وصايم
وحنا قبل نضحك علي دوله لان فيها المعازف والرقص والاختلاط
الان جابوه عندنا في بلاد الحرمين
الشرفيين الشره مو علي الناس الشره علي المسولين الكبار الي منظمين الحفل مخلين الدرعه ترعه .
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
ابو محمد[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ياخوفي عليكم يأهل
جده من غضب الله
سعودي غيور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
يعني ايش ترجي منهم لا أخلاق ولا مبادئ ولا قيم لو أنهم في دولهم الحقيقيه كان لقيت أكثر من كذا بس ايش نسوي ابتلينا فيهم
ربنا لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا
مواطن شريف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
هذا القرني (القبيلي) مؤيد للفله والوناسه!!
الرجل الذي كويس❤️ جدة غير[ عدد التعليقات: 9601 ] نشر منذ 3 شهور
وهاتك ياتلبيق ههههههههههههههههههههههههه والمحنه محنه
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
شايب بروحه تخسى وتعقب الحجاز فيها أشرف قبايل العرب والله سبحانه وتعالى أصطفى منها قريش وأصطفى
من قريش بني هاشم وأصطفى من بني هاشم محمد صلى ألله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور
ولولا الله ثم هذا النبي الحجازي لمكثت أنت وأسلافك في ظلمات الجهل والتخلف وعبادة الأصنام فثمن كلامك
وأعرف إن قبايل الحجاز محد يعادلها في الرفعة والشرف فأعرف حجمك وقدرك يا الشايب .
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
الله ينتقم منهم ومن اي واحد يأيدهم
ويسعى في ذلك ..
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا😷😷
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه ههههههه
أقول أترك عنك بس…لو دعيتوا.كانكم أول الحاضرين……
😂😂😂😂😂😂😂😂
وعلى فكرة في حفل ثاني بعد12يوم
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2446 ] نشر منذ 3 شهور
استغفرالله ويجى يقولك جده مافيهم شيء صح مافيهم لا دين ولاغيره ولا رجوله حريمهم ترقص وسط الرجال ومبسوطين ي الحجازي هل رسول عليه الصلاة والسلام يرضي بمثل هالكلام يلا رد بدال ماتهاجم رح امنع هالمسخرة وعارض عليها مو جاي هنا كان وكان القرنى لاتنسي تجيب اختك للحفل خلها تونس
ابو علي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
مني قالكم ان القرني قاهرهم أصل مجرد بلحط فيضي جب اختك ونادني ارقص معها راب مادام انك مؤيد ذلك يافيوش
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
أم فيصل….المهرجان أقيم والظاهر مافي شي بالدس…
ولا في مخدرات ولاشي
وخواتي فالمنطقةالشرقيةبحياتهم ماجلسوا فجده
ومايمديهم يجون
لكن الأقربون أولى بالمعروف…تعالي وأوعدك ماأحطك الا جمبي
وفكراسي المقدمة…
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7828 ] نشر منذ 3 شهور
فيؤؤشش 😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
تعال يبوعلي وأوعدك ترقص مزبوط😆😆😆
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
ترفعو عن بعض الردود
الله يصلح حالكم وحال الامه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
تدعون النزاهة وأنتوا فتحة في جدار ماتوفرونها..
والمهرجان صار غصب عن الي يرضى ومايرضى
لو أنتوا صادقين أمنعوه…
فيكم خير …..وروني…
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
فتحه في جدار!!!!
تبي فتحه في جداار تلقى اللي يوفرها لك😂😂😂😋
😂😂😂😂
اثرك ماتنقز الا تبي فتحه كان قلت من اول 😂😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7828 ] نشر منذ 3 شهور
هازا كلام مازين 🙄
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁
ZAXIS[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
هذا حفل كوميك كون اللي بجده الحفل الثاني انشاءالله خسف الين مايلقو لهم ارض عشان الباقين يعتبرون
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم … اخوي لا تتعب نفسك مع ناس أشك إنهم بكامل قواهم العقلية .
وإنت يا أم فيصل لو عندك ذرة من الحياء ماكان تجلسين تجادلين الرجاجيل في مواضيع مثل هاذي وتحرضين
الناس بالخروج على النظام … الوطن له حاكم وله حكومة هي إللي تمنع وهي إللي تأدب أما نحن فلسنا بدواعش
نخرج على ولاة أمرنا ونعصي ألله فيهم فأنطمي ولا عاد تتعدين قدرك .
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
قرشوا ظهرك ان شاء الله
حركات انك تدخل بمعرف ثاني وتعزز
لنفسك قديييييمه..
والعقل اللي زي كذه خله لنفسك
بعدين وشو خروج على النظااام !!!
وولاة الامرر!!!
ودوااااعش!!!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
خل الكلام هذا اكبر منك ياشاطر
رح دور لك احد يسوي لك فتحه في جداار
عشان تفكنا من غثاك😂😂😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
أخوي القرشي أولآ..
أشكرك على ذوقك الرفيع وحسن أخلاقك الطيبة
ومهي مجاملة
أنا متابع لك ومعجب بردودك الراقية…
ويعطيك العافية على طرحك الجميل والرائع..
الشي الثاني ونخوك
الحفل الي صار كان بتنسيق مسبق ومافيه فجور ومخدرات
بس علشان الشغلة جديدة على الناس..
وأن رضينا أم رفضنا الي صار صار…
حتى المفتي ماتكلم…
وأناووالله ماأؤيد هالشي وأخبرت الزملاء فالصحيفة على الخاص…
لكن هناك ناس تأتي بالقرارات
وهناك ناس تنفذ القرارات…
فأتركوا عنكم الهواش
لا أنا ولا الثاني ولا الثالث
يقدر يسوي شي…
هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 3 شهور
الشرهه على الحمار اللي جاي لمثل هالتجمعات الهابطة او جايب اهله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4214 ] نشر منذ 3 شهور
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
يممممه ي العالم يأكلون الواحد انه جحد وانكر المنكر
الله يشل ايديكم اللي تكتبون فيها والسنتكم ويشغل بانفسكم
اضعف الايمان انكار المنكر ….صرتوا تناطحون من ينكر هالشي بحجة مالكم شغل فيه دوله وفيه حكومه ومدري ايش 😡😡
طيب ندري فيه وفيه وفيه كل شي…. ولكن التعبير عن الرأي حق من حقوق الانسان ومالكم شغل فيه 😡😡
ولا عشان هذا هواكم ماتبون كلمة الحق
فعلا صدقوا فلاسفة اليونان حين قالوا المرء يختبي خلف كلماته وتحت لغته …فتكلم حتى اراك ……..فانتم مثل هالحثاله القذره فمن لايجحد منكر فهو مؤيد له مطابق لهواه متوافق لفكره وتربيته وطينته 😷😷
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
يممممه ي العالم يأكلون الواحد انه جحد وانكر المنكر
الله يشل ايديكم اللي تكتبون فيها والسنتكم ويشغل بانفسكم
اضعف الايمان انكار المنكر ….صرتوا تناطحون من ينكر هالشي بحجة مالكم شغل فيه دوله وفيه حكومه ومدري ايش 😡😡
طيب ندري فيه وفيه وفيه كل شي…. ولكن التعبير عن الرأي حق من حقوق الانسان ومالكم شغل فيه 😡😡
ولا عشان هذا هواكم ماتبون كلمة الحق
فعلا صدقوا فلاسفة اليونان حين قالوا المرء يختبي خلف كلماته وتحت لغته …فتكلم حتى اراك ……..فانتم مثل هالحثاله القذره فمن لايجحد منكر فهو مؤيد له مطابق لهواه متوافق لفكره وتربيته وطينته 😷😷
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
يممممه ي العالم يأكلون الواحد انه جحد وانكر المنكر
الله يشل ايديكم اللي تكتبون فيها والسنتكم ويشغل بانفسكم
اضعف الايمان انكار المنكر ….صرتوا تناطحون من ينكر هالشي بحجة مالكم شغل فيه دوله وفيه حكومه ومدري ايش 😡😡
طيب ندري فيه وفيه وفيه كل شي…. ولكن التعبير عن الرأي حق من حقوق الانسان ومالكم شغل فيه 😡😡
ولا عشان هذا هواكم ماتبون كلمة الحق
فعلا صدقوا فلاسفة اليونان حين قالوا المرء يختبي خلف كلماته وتحت لغته …فتكلم حتى اراك ……..فانتم مثل هالحثاله القذره فمن لايجحد منكر فهو مؤيد له مطابق لهواه متوافق لفكره وتربيته وطينته 😷😷
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
ماوراء الغيوم… .الوعد
كفيتي ووفيتي ✋
جزيتي خيراً.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
رسالةأخيرة
قبل فترة أو شهر1 تحديدآ
أنتقدت أنا عمل في جدة وأرجعوا لتعليقي على خبر البنت مع شاب فالسيارة
ونزلت علي البهايم تهاوش وتنتقد وحرام
وجده حلوه وووووووو…
اليوم قلت أبجرب أمدح…
وبرضو نفس المنوال😂😂😂😂😂
عرفتوا ليش أسميكم التلقيمة…
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
خف علينا ياكيس ابو ربطه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
ياتلقيمه أنت وأياة
تكفون في حفل ثاني….تكفون لايسوونه
البطولات هذي الي فالتعليقات…
أبشوفها على أرض الواقع…
روحوا وأوقفوا على الأبواب وأمنعوهم…
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2446 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
أبو أحمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
احب لكم الخير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء
اللهم اهد شباب وشابات المسلمين وردهم اليك ردا جميلا
لاحول ولا قوة الا بالله