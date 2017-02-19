نشطاء يستنكرون إقامة حفل راب في جدة «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استنكر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو زعموا انه لحفلة راب اقيمت في مدينة جدة مؤخراً لمخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ بطبيعته.

و يظهر الفيديو المتداول فقرات راقصة من الحفل الغنائي على موسيقى الراب ، وجمهور كبير من الشباب و الفتيات صغار السن و قد بدت عليهم حالة من النشوة و السعادة الغامرة لسماع الأغاني الصاخبة في مشهد مختلط .

بدورهم استنكر العديد من النشطاء هذا النواع من الحفلات الصاخبة التي يصاحبها عادة شرب مخدرات ، وأشياء ممنوعة ومحرمة ، وطالبوا بمنع هذه الحفلات الصاخبة الغريبة على المجتمع السعودي المحافظ.