 بالفيديو .. احتراق سيارة أمام وزارة الداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو .. احتراق سيارة أمام وزارة الداخلية

بالفيديو .. احتراق سيارة أمام وزارة الداخلية
طلال الغامدي(صدى):

وثق مواطن بكاميرا جواله عصر اليوم مشهد احتراق احد السيارات الخاصة على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب قبل وزارة الداخلية .

و يظهر الفيديو منظر السيارة وقد اشتعلت بها النيران من كل جانب على جانب من الطريق ،بينما تسير باقي السيارات مسرعة خوفاً من ذبك المشهد الذي بدى مخيفاً.

و لم يتبين سبب اشتعال النار في السيارة ولا الخسائر المترتبة على هذا الأشتعال.

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16539 ] نشر منذ 3 شهور

الله يعينه الي ينشب في زحمة طريق الملك فهد…
تحس أهل الرياض كلهم مايتجولون الا في هذاك الخط 🤔🤔🤔

[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور

الله يعوض صاحب السيارة .. الاجواء الماطرة خطيرة جدا على الممتلكات ولايستهان بها بالذات الكثير من السيارات يحصل لها ألتماس كهربائي ويؤدي للاحتراق . بالذات الفورد .
الله يحفظ الجميع

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

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