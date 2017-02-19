بالفيديو .. احتراق سيارة أمام وزارة الداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. احتراق سيارة أمام وزارة الداخلية
وثق مواطن بكاميرا جواله عصر اليوم مشهد احتراق احد السيارات الخاصة على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب قبل وزارة الداخلية .
و يظهر الفيديو منظر السيارة وقد اشتعلت بها النيران من كل جانب على جانب من الطريق ،بينما تسير باقي السيارات مسرعة خوفاً من ذبك المشهد الذي بدى مخيفاً.
و لم يتبين سبب اشتعال النار في السيارة ولا الخسائر المترتبة على هذا الأشتعال.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16539 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينه الي ينشب في زحمة طريق الملك فهد…
تحس أهل الرياض كلهم مايتجولون الا في هذاك الخط 🤔🤔🤔
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعوض صاحب السيارة .. الاجواء الماطرة خطيرة جدا على الممتلكات ولايستهان بها بالذات الكثير من السيارات يحصل لها ألتماس كهربائي ويؤدي للاحتراق . بالذات الفورد .
الله يحفظ الجميع
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
Fahada[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ايش اكتب بالبحث