بالفيديو .. احتراق سيارة أمام وزارة الداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وثق مواطن بكاميرا جواله عصر اليوم مشهد احتراق احد السيارات الخاصة على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب قبل وزارة الداخلية .

و يظهر الفيديو منظر السيارة وقد اشتعلت بها النيران من كل جانب على جانب من الطريق ،بينما تسير باقي السيارات مسرعة خوفاً من ذبك المشهد الذي بدى مخيفاً.

و لم يتبين سبب اشتعال النار في السيارة ولا الخسائر المترتبة على هذا الأشتعال.