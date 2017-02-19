بالفيديو.. اتصال مؤثر من والدة غريق تبوك يبكي الشريان - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تأثر الإعلامي السعودي داوود الشريان في حلقته من برنامج الثامنة تأثراً شديداً بعد تلقيه اتصال هاتفي من والدة الطفل الغريق نواف الأحمري الذي توفى جراء جرف السيل له أثناء خروجه من المدرسة في تبوك.

حيث اتهمت والدة الطفل الجهات الحكومية بالإهمال في انقاذ طفلها بعد أن ظل لمدة ساعة ونصف كاملة يصارع الموت دون نجدة، و لحسب وصفها فإن المنقذين أصيبوا بحالة من القرف أثناء عملية الإنقاذ،مطالبةً بمحاسبة المتسبيين في التقصير الذي تسبب في وفاة طفلها.

و تناولت الحلقة التي حملت عنوان عنوان مجارينا فوق الارض موضوع مشاكل الصرف الصحى بالرياض وحائل والمنطقة الشرقية في ظل أزمة السيول الحالية في المملكة.

و توفي الطفل الغريق نواف الأحمري جراء جرف السيل له أثناء خروجه من المدرسة في تبوك.