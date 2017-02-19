بالفيديو.. اتصال مؤثر من والدة غريق تبوك يبكي الشريان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. اتصال مؤثر من والدة غريق تبوك يبكي الشريان
تأثر الإعلامي السعودي داوود الشريان في حلقته من برنامج الثامنة تأثراً شديداً بعد تلقيه اتصال هاتفي من والدة الطفل الغريق نواف الأحمري الذي توفى جراء جرف السيل له أثناء خروجه من المدرسة في تبوك.
حيث اتهمت والدة الطفل الجهات الحكومية بالإهمال في انقاذ طفلها بعد أن ظل لمدة ساعة ونصف كاملة يصارع الموت دون نجدة، و لحسب وصفها فإن المنقذين أصيبوا بحالة من القرف أثناء عملية الإنقاذ،مطالبةً بمحاسبة المتسبيين في التقصير الذي تسبب في وفاة طفلها.
و تناولت الحلقة التي حملت عنوان عنوان مجارينا فوق الارض موضوع مشاكل الصرف الصحى بالرياض وحائل والمنطقة الشرقية في ظل أزمة السيول الحالية في المملكة.
و توفي الطفل الغريق نواف الأحمري جراء جرف السيل له أثناء خروجه من المدرسة في تبوك.
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
وانت ليه تخلينه يدرس ي الام الفاغره
ترى تونا اول الترم
عسى ماهو محضر ماجستير ولا دكتوراه
انتي محتاجه فرمته لمخك مو الولد 😤😤😤
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعوضك خير ويربط على قلبك
انشهد ان فقد الضنى كاااايد ولكن هذا يومه اللي كتبه له رب العالمين
احتسبي واصبري وابشري بالجنه
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
للتصحيح ف أبها وليس تبوك
الله يربط ع قلب والديه
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
آسف جدا جدا… فكرته اللي ف أبها
الله يرحمهم جميعاً
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19051 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويعوضها خير
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه بس احسهاا مهولة الموضوع حبتين
يعني مستحيل يقصرؤن في عملهم
دلال[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
الولد مو طالع من المدرسه كان بالليل ورايح للجيران
ونواف الاحمري ذا قصه ثانيه بابها غرق في ابها ماادري كيف كتبتوا الخبر
ام البنات[ عدد التعليقات: 1193 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويعوض اهله خير
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14942 ] نشر منذ 3 شهور
يومه ولا يتقدم ولا يتأخر
انا[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
البلد يوجد به تخلف كبير ونرجع ونقول مشاكلنا من (( الواسطة )) فيه كثير يقول ايش دخل الواسطة بالموضوع ؟! انا اقولكم الواسطة عندنا دخلت في كل شيء حتى عند الفوال لازم تعرف الافغاني عشان يمشيك ! طبعًا الكل يعرف شروط التسجيل في الدفاع المدني ومنها ان يكون لديه شهادة في السباحة او الغوص وانا اعرف كيف يحصل البعض عليها ليس كلام سمعت وانما شاهدت بنفسي ان البعض يحصلون على شهادة الغوص بالفين ريال خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق اهم شي كم تدفع ! لذلك يجب محاسبة المعاهد المانحة لمثل هذه الشهادات المزورة والشيء الثاني ياليت الدفاع المدني يكون فيه ناس تحمل مؤهلات صحية كالتمريض مثلا يكون بعد الثانوي يحمل دبلوم تمريض
انا[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
مثل هذه الحوادث تحتاج الى اسعاف في الموقع لا تتحمل الذهاب الى مستشفى لان الوقت يكون ضيق جدًا لابد من اعادة التنفس والنبض واكسجين
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
مأساة لواقع مرير وفي ازدياد .. ولن ينتهي الحال حتى يتم الاهتمام اكثر واكثر وفتح تحقيق مع المتسبب ومحاسبة المقصرين وفضحهم عبر وسائل الاعلام .
حسبنا الله ونعم الوكيل والله يعوض تلك المرأة الخير الكثير . ويرحم ابنها وفي جنات النعيم .
أبو علي[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
بحه✉..شماااااااليه أسأل الله سبحانه ان يرينا فيك عجائب قدرته وينتقم منك ويجعل مصيبتك في اطفالك ليش الشماته هاذي الطفل لما داوم كانت الأجواء مشمسه والأمطار لم تبدأ الا بعد الساع 11.30 وجاي تتفلسف وتقول الأم الفاغره عيب خلوا الشماته
أبو علي[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
اسووم … أي تهويل للموضوع ويش ذا التعليق الي مثل وجهك ..فاقده فلذة كبدها وتقولين مهوله الموضوع الله يجعل حياتك كلها هوايل..
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
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( بها فساد عظيم )
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((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
نوف التميمي[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 شهور
اخ منك يالشريان منافق ما يفوتك شي
ابو علي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
نوف كلي ضفعه