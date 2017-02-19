 أكبر بنك للتبرع بالأدمغة في العالم يبحث عن متبرعين - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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أكبر بنك للتبرع بالأدمغة في العالم يبحث عن متبرعين

أكبر بنك للتبرع بالأدمغة في العالم يبحث عن متبرعين
واشنطن (صدى):

تخطو زراعة الأعضاء في الغرب خطوات واسعة نحو حل العديد من المشاكل الصحية، حيث يعكف العلماء في أمريكا حالياً إلى دراسة بعض المشاكل التي تتعرض لها الأدمغة البشرية.

ويحتاج العلماء لعينات من الأدمغة حتى يفهموا بشكل أفضل كيفية عمل الدماغ لتدارك ومعالجة الأمراض النفسية والعصبية.

وقد كانت تلك النقطة الدافع الأساسي لإنشاء أكبر بنك للتبرع بالأدمغة في العالم الذي يحتوي حالياً على أكثر من 3 آلاف دماغ تبرع بهم الناس بعد موتهم.

ويخزن كل دماغ في حوض بلاستيكي مجمد أو عائم في مادة الفورمالين.

ويجري العلماء تجارب على مرض الزهايمر وانفصام الشخصية واضطراب ما بعد الصدمة النفسية.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور

لو العقول تباع وتشرى كان ماشفنا مغفلين وسفهاء 🙄🙄

[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور

فيه ناس هنا بيننا محتاجين لذا البنك
وضعهم حييييييييل صعب الله يهونها عليهم
ويصبر اللي عايشين بقربهم

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور

عندنا ادمغه للبيع وبكثره خاصه الي قايمون علي المشاريع

[ عدد التعليقات: 2213 ] نشر منذ 3 شهور

ههههه
بكم السعر
وآخر كلام

لو يبيعونها بجوار سوق البنقلة بجدة

أسواق الأدمغة

اشتري دماغًا واحصل على الآخر مجانًا

[ عدد التعليقات: 16389 ] نشر منذ 3 شهور

خلوكم على أدمغتكم الي وصلتكم المريخ🌠
نصيحة أدمغة ربعنا لاتقربون منها…
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور

خلوني اموت وابشرؤ بدماغي 😂😂😂😅