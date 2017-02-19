مواطن يبلغ عن سرقة سيارته من أمام منزله تحت تهديد السلاح عبر تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

نشر مواطن يدعى أحمد العبداللطيف عبر حسابه في “تويتر” خبر سرقة سيارته “GMC” موديل 2016 من قبل ثلاثة أشخاص عند الساعة الرابعة عصرا تحت تهديد السلاح من أمام منزله في حي الربوة بالعاصمة الرياض.

وأوضح المواطن أن أحد الجناة هدد السائق بسكين ومسدس قبل ان يستقل السيارة ويفر هارباً .

وتعتبر العاصمة الرياض من أكثر مدن المملكة التي تحدث فيها جرائم السرقة وفق إحصاءات وزارة الداخلية.