مواطن يبلغ عن سرقة سيارته من أمام منزله تحت تهديد السلاح عبر تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يبلغ عن سرقة سيارته من أمام منزله تحت تهديد السلاح عبر تويتر
نشر مواطن يدعى أحمد العبداللطيف عبر حسابه في “تويتر” خبر سرقة سيارته “GMC” موديل 2016 من قبل ثلاثة أشخاص عند الساعة الرابعة عصرا تحت تهديد السلاح من أمام منزله في حي الربوة بالعاصمة الرياض.
وأوضح المواطن أن أحد الجناة هدد السائق بسكين ومسدس قبل ان يستقل السيارة ويفر هارباً .
وتعتبر العاصمة الرياض من أكثر مدن المملكة التي تحدث فيها جرائم السرقة وفق إحصاءات وزارة الداخلية.
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
قلنا يجب دراسه الوضع
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
قال تعالى ( والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم الايه) أليس دستورنا القران الى متى ما نأخذ بالآية ونطبقها (قال تعالى اتئمنونا ببعض الكتاب وتكفرونا ببعض ) نحن نتغنى بالاستقرار أين الاستقرار وفيه مرجفون لابد من ردعهم بالقصاص ٠
قال تعالى ( ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس)٠
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
والله ثم والله لو تم تطبيق حد السرقة بقطع اليد وامام الجميع في الساحات العامة .. لانتهت ظاهرة تكاثر السرقة .
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً