%70 من السعوديين غير راضيين عن الطريقة التي يتم بها التسجيل في حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

%70 من السعوديين غير راضيين عن الطريقة التي يتم بها التسجيل في حساب المواطن
أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة صدى أن 70 %من المواطنين غير راضيين عن الطريقة التي يتم بها التسجيل في حساب المواطن.
وأبان الاستطلاع أن 30% مقتنعين بالطريقة التي يتم التسجيل بها في حساب المواطن.
يذكر أن صحيفة «صدى» تطلق استطلاعًا للرأي كل أسبوع لاستبيان آراء القراء في كافة المواضيع.
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
حساب المواطن : مثل اللى يقول جاك الذيب جاك اوليده مانظن ان يكون فيه حساب للمواطن علما” ان كل مواطن يستحق من وطنه الكثير
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم الملك عبدالله انعرضت عليه هالرؤيا ورفضها
وقال ماذنب المساكين والفقراء 😢😢
رحمك الله رحمة واسعه 🙏🙏
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
الرؤيا نتايجها يا مساكين ضعفاء تحت خط الفقر
الرواتب قليلة والوظايف قليلة والضرايب قادمة والاسعار مرتفعة والرسوم قادمة جت ضريبة بتجي بقية الضرايب على كل شيء
او يأتون اغنياء جدا مافيه طبقة وسط
لايكثر[ عدد التعليقات: 19051 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
لايكثر[ عدد التعليقات: 19051 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
لا نقول الا كما اوصانا ربنا وقت البلاء (حسبنا الله ونعم الوكيل)
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
المستفيدين الوحيدين من هذا الحساب هم الأجانب منهم بحكم أن والدتهم سعودية والأخرين بحكم أنهم
يحملون بطاقات تنقل وكما هو معروف بأن الأجانب تختلف حياتهم المعيشية عن المواطن من عدة أوجه
مما يجعل من هذا الدعم الآتي إليهم من الدولة قوة إضافية تضاف إلى تعدد مصادر دخلهم .
أما المواطن فهو الضحية الكبرى في هذه المعادلة الغير عادلة .
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اصحاب البطاقات ليسوا اجانب 😤😤
ي
.
هؤلاء سعوديين اصل وفصل وكلهم قبائل نازحه من عنزه وشمر وفصيل من عتيبه والروله
هؤلاء البدو الرحل كانوا سابقا في العراق وسوريا مع حلالهم ونياقهم وبعضهم جاء وقت الجناسي وكتب وبعضهم فاتتهم بسبب الجهل والتأخير ….لذلك هؤلاء ليسوا اجانب
.
.ومع هيك الاجانب افضل حظا منهم لقوا وظايف بسبب شهايدهم ومؤهلاتهم والافارقه ومخلفات الحجاج تجنسوا….وبقي هولاء ممن لهم اصول هنا يملكون الجنسيه ولم يتم تجنسيهم مع ان معاملاتهم مستوفيه كل الشروط ولكن لاحول ولاقوه لهم
لااحد يقول اجاااااانب 😤😤
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اصحاب البطاقات ليسوا اجانب 😤😤
ي
.
هؤلاء سعوديين اصل وفصل وكلهم قبائل نازحه من عنزه وشمر وفصيل من عتيبه والروله
هؤلاء البدو الرحل كانوا سابقا في العراق وسوريا مع حلالهم ونياقهم وبعضهم جاء وقت الجناسي وكتب وبعضهم فاتتهم بسبب الجهل والتأخير ….لذلك هؤلاء ليسوا اجانب
.
.ومع هيك الاجانب افضل حظا منهم لقوا وظايف بسبب شهايدهم ومؤهلاتهم والافارقه ومخلفات الحجاج تجنسوا….وبقي هولاء ممن لهم اصول هنا يملكون الجنسيه ولم يتم تجنسيهم مع ان معاملاتهم مستوفيه كل الشروط ولكن لاحول ولاقوه لهم
لااحد يقول اجاااااانب 😤😤
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اصحاب البطاقات ليسوا اجانب 😤😤
ي
.
هؤلاء سعوديين اصل وفصل وكلهم قبائل نازحه من عنزه وشمر وفصيل من عتيبه والروله
هؤلاء البدو الرحل كانوا سابقا في العراق وسوريا مع حلالهم ونياقهم وبعضهم جاء وقت الجناسي وكتب وبعضهم فاتتهم بسبب الجهل والتأخير ….لذلك هؤلاء ليسوا اجانب
.
.ومع هيك الاجانب افضل حظا منهم لقوا وظايف بسبب شهايدهم ومؤهلاتهم والافارقه ومخلفات الحجاج تجنسوا….وبقي هولاء ممن لهم اصول هنا يملكون الجنسيه ولم يتم تجنسيهم مع ان معاملاتهم مستوفيه كل الشروط ولكن لاحول ولاقوه لهم
لااحد يقول اجاااااانب 😤😤
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اصحاب البطاقات ليسوا اجانب 😤😤
ي
.
هؤلاء سعوديين اصل وفصل وكلهم قبائل نازحه من عنزه وشمر وفصيل من عتيبه والروله
هؤلاء البدو الرحل كانوا سابقا في العراق وسوريا مع حلالهم ونياقهم وبعضهم جاء وقت الجناسي وكتب وبعضهم فاتتهم بسبب الجهل والتأخير ….لذلك هؤلاء ليسوا اجانب
.
.ومع هيك الاجانب افضل حظا منهم لقوا وظايف بسبب شهايدهم ومؤهلاتهم والافارقه ومخلفات الحجاج تجنسوا….وبقي هولاء ممن لهم اصول هنا يملكون الجنسيه ولم يتم تجنسيهم مع ان معاملاتهم مستوفيه كل الشروط ولكن لاحول ولاقوه لهم
لااحد يقول اجاااااانب 😤😤
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
الاجنبي معروف اصله وفصله مثل ابناء السعوديات ممن يحملون جنسية والدهم
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14942 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههه
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
واصلا في جميع الاحوال لو تكلمنا في واقعيه اذا كان نحن السعوديين ونستلم كل شهر رواتب تفوق10 الاف ومع ذلك راح نتضرر من الرؤيه ….اجل كيف بالله هؤلاء . ودخلهم المحدود ..الله يرحم حالهم بس ويوسع عليهم …..اهل البطاقات مظلومين وهم بيننا …لدرجة تلقى الاخ سعودي والاخ الاخر بدون هويه …..كيف بالله نقول عنهم اجانب 😡😡
.
.مصيبه اذا كانت الامعه تتفوه بلسان الجميع وكأنها وصيه ع خلق الله
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
واصلا في جميع الاحوال لو تكلمنا في واقعيه اذا كان نحن السعوديين ونستلم كل شهر رواتب تفوق10 الاف ومع ذلك راح نتضرر من الرؤيه ….اجل كيف بالله هؤلاء . ودخلهم المحدود ..الله يرحم حالهم بس ويوسع عليهم …..اهل البطاقات مظلومين وهم بيننا …لدرجة تلقى الاخ سعودي والاخ الاخر بدون هويه …..كيف بالله نقول عنهم اجانب 😡😡
.
.مصيبه اذا كانت الامعه تتفوه بلسان الجميع وكأنها وصيه ع خلق الله
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
استغفروا الله ريحة الحسد فايحه 😷😷
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
اخوي بحه✉..شماااااااليه هذولي أهلنا وربعنا ومعروفين بالبدون أنا ما أقصدهم ولو كان الأمر بيدي
كان صححت وضعهم من زمان لكن إللي اقصدهم هم بعض الجنسيات منها الأسيوية والعربية إللي يحملون
بطاقات التنقل بسبب الظروف الأمنية في تلك الدول .
أما بخصوص إتهامك لي بالحسد … فإذا كان دفاعي عن حقي كمواطن داخل وطني يعتبر حسد فمرحبآ بهذا
الوصف وأتشرف بحمله .
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
بحه✉..شماااااااليه … الإمعة هو الشخص إللي مضيع أصله ( أو إللي ماله أصل ) ويدعي إنه ولد قبايل
وحمولة وهو قطعة صلبي ماله أول ولا له تالي … ترانا نسابة ونعرف النسب الحر من النسب الدخيل … يادخيل
بحه ✉…..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اعتذر ع اللبس عبالي اصحاب بطاقات التنقل اللي تقصدهم هم نفسهم البدون 🙏….اعتذر مره اخرى لسوء الفهم…اخذتني الغيره ع ابناء القبائل البدون فهم اهلنا ومنا وفينا
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
بحه✉..شماااااااليه … كلمة هيك إللي جات في سياق ردك البذيء هي لهجة ( شامية ) فكيف تدعي إنك مواطن
وإنت أصلآ من حملة البطائق وتعتبر أجنبي وتطاول على أسيادك يا ( إمعة ) إللي تعيش على أرضهم وتاكل من
خيرهم … صحيح عرق نجس .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
حساب المواطن كله كذب
شهرين ثلاث يضحكونكم ب الف ريال عقب مايعرفون كل تفاصيل بيتكم وعقبها يسحبون السيفون عنكم
العبو غيرها حدكم ١٠٠٠ ريال ٣ ولا ٦ اشهر
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
الجفول[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
حساب المواطن ظلم للزوجه الي تدفع اجار بيتها وفواتيرر الكهرباء والاجار بااسمهااا ولا تريد الطلاق حتى لا تفرق الاسرره هذي كيف يكون ووضعهااا من غيرر اقساط ومدارس اطفال ما نقول عسى الله يفرجها عليهم وينظرون لو ضعهم
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
تفائلوا بالخير تجدوه …
والحمد لله رب العالمين .. والله يوفق حكومتنا لما هو خير للجميع
أبو تولين[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
إلى من وصف بعض خلق الله بألفاظ عنصرية تنم عن جهالة فكره وضحالة طرحه ، أقول لما تكرن خالقهم أو عندك رزقهم بإمكانك تصنيفهم أو وصفهم بما ذكرت ، لا يكون رب العالمين خلقك من ( طينة ) غير اللي خلق باقي الناس منها ، أو يمكن تكون احد أحفاد إبليس القائل ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) ؟!
يا مسلم انتقاد معتقد أو تصرف خاطئ لشخص ما ماله أي دخل بجنسه أو عرقه !!
سلمان الفارسي أحد نجباء ونقباء ووزراء الرسول صلى الله عليه سلم ، وبلال بن رباح الحبشي مؤذن الرسول وأول من أذن فوق الكعبة .
لكن تجد أبو لهب أحد سادة بني هاشم وابو جهل أحد سادة بني مخزوم من أهل الكفر وآيات ذكر أنهم من أهل جهنم تتلى إلى قيام الساعة !!!
والله كان ودي أنصح بالحسنى وبلين القول لكن مصيبة إننا وبرغم التطور المذهل لوسائل التواصل وسهولة الحصول على المعلومة تجد بعض من يعلق جواله اللي بيده (أذكى) منه !!
أبو تولين[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
المعذرة على ردي على من ( شطح ) بعيدا عن الموضوع ، لكن بالنسبة لحساب المواطن فالله ييسر أمري وأمر الجميع والله يفرجها على الجميع .
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 3 شهور
رزقنا على الله ماعند المخاليق رزق ..الله يرزقنا وياكم بالرزق الحلال ..ولا حد يتحمس ويشبك مثبت السرعه وهو ماعنده بريك ..
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
اخوي القرشي
قدس الله سرة
صباح الخير عمو
ههههههههههههههههه
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 3 شهور
أصحاب الشركات والمؤسسات والعقارات من ضمن حساب المواطن ؟
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 3 شهور
ما الهدف الاساسي من حساب المواطن ؟ رغم ان الملك عبدالله الله يرحمه عرضت عليه هذه الرؤيا فرفضها رفضا تاما ماذنب الفقراء والمساكين
سيييين[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
حساب المواطن
اي دوله تويد بناء اقتصادي ضريبي
ومعرفه المداخل احترع حساب المواطن
واذا تم رفع الدعم ارفع الراتب
حساب المواطن باي وقت يتوقف
اما الرواتب اذا ارتفعت لا يقبل الناس
الفاء البدلات لما له تاثير اقتصادي
انا ضد حساب المواطن
هناك اساليب اخرى اكثر رقي
لحفظ حرامة المواطن
لا يمكن لجميع المواطنين الاستفاده من حساب المواطن
وسترون في قادم الايام
ان ام استفد من حساب الخواطن ما الهدف من تسجيلي من البدايه
نعلم ان المؤسسات الحكومية لا تصرح برواتب ومعلومات موظفيها.. كيف نعمل نسوي حساب المواطن والمواطن بنفسه يسجل بياناته
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً