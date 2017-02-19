%70 من السعوديين غير راضيين عن الطريقة التي يتم بها التسجيل في حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة صدى أن 70 %من المواطنين غير راضيين عن الطريقة التي يتم بها التسجيل في حساب المواطن.

وأبان الاستطلاع أن 30% مقتنعين بالطريقة التي يتم التسجيل بها في حساب المواطن.

يذكر أن صحيفة «صدى» تطلق استطلاعًا للرأي كل أسبوع لاستبيان آراء القراء في كافة المواضيع.