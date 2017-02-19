10 فصول دراسية عبر الإنترنت خلال 2017 تعلم شيئا جديدا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

تعد “Udemy “، أكبر المنصات التعليمية في العالم عبر الإنترنت، حيث تضم أكثر من 17 فصل دراسي، على موقعها، بمقابل مادي يصل لـ10 دولارات فقط لكل فصل.

التقرير التالي، يوضح ما جمعه ” بزنس إنسايدر ” لـ 10 من أفضل الدورات التعليمية على هذا الموقع خلال 2017.

1_ ماجستير في إدارة الأعمال

قام كريس هارون الموظف السابق في بنك “جولدمان ساكس” بجمع كل الدروس التي تعلمها في الجامعات في وقت سابق وتكثيفها في دورة واحدة وصفها بأنها “ماجستير إدارة أعمال”، يُمكن للطلاب من خلالها تعلم الاقتصاد الكلي والجزئي، كيفية تقييم الشركات، أساسيات عمل البنوك الاستثمارية وشركات الاستشارات الإدارية، ويهدف هارون تعليم طلابه أهمية العلاقات الشخصية وتقديم العروض بشكل مهني، وتوصيل الأفكار بوضوح ودقة، وتبلغ التكلفة الأصلية لهذه الدورة 200 دولار، لكن ” Udemy” توفرها مقابل 10 دولارات.

2_ دورة مطور الويب الكاملة

تستهدف هذه الدورة من لديهم رغبة في تصميم المواقع الخاصة بهم وتطبيقات الهاتف، وحتى هؤلاء المستجدين تمامًا في مجال تطوير الشبكة يُمكنهم أن يصبحوا قادرين على تأسيس موقع على شبكة الإنترنت في غضون 6 أسابيع من الحصص الدراسية، وتبلغ التكلفة الأصلية لهذه الدورة 200 دولار.

3_ مهارة الكتابة

تعد الكتابة مهارة أساسية في أي مجال، سواء كان الشخص مدونا ويحتاجها بشكل أساسي في عمله، أو كان يعمل في أي مجال ويرغب في تحسين كتابته في رسائل البريد الإلكتروني التي يُرسلها بشكل يومي، وسوف تساعد هذه الدورة في تعليم المهارات التي يستخدمها الكتاب المحترفون لإبقاء كتابتهم واضحة وموجزة.

4_ بناء علامة تجارية شخصية

يُمثل بناء علامة تجارية شخصية قوية لإبرازها في مواقع التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من التقدم في الحياة المهنية في العديد من المجالات، ويُقدم هذه الدورة المدرب غاري فاينرتشاك وهو الكاتب الذي حاز على لقب صاحب أكثر الكتب مبيعًا في صحيفة “نيويورك تايمز” 3 مرات، كما يمتلك شركة إعلامية، مما يجعل من السهل الرهان على هذه الدورة.

5_ دورة مطور تطبيقات “آي أو إس 10”

هناك العديد من التطبيقات البسيطة التي تنتشر انتشارًا كبيرًا في العالم مثل لعبة “كاندي كراش”، والتي يفكر كثيرون في أنه كان بإمكانهم الوصول إلى فكرتها وتنفيذها لو كان لديهم الإمكانية، وتستهدف هذه الدورة أولئك الأشخاص، فمن خلالها يُمكن تعلم تصميم وتأسيس التطبيقات لنظام التشغيل “آي أو إس 10″، حتى أولئك الذين ليس لديهم معرفة سابقة يُمكنهم تعلم ذلك عبر أكثر من 200 محاضرة و20 ساعة من المحتوى.

6_ سرعة القراءة وتحسين الذاكرة

تهدف هذه الدورة إلى تحسين مهارات القراءة بشكل أسرع، وتقوية الذاكرة من أجل إدراك المعلومات الجديدة والقدرة على الاحتفاظ بها.

7_ التصوير الفوتوغرافي

يُمكن تحويل التصوير الفوتوغرافي من مجرد هواية إلى عمل تجاري من خلال تعلم التقنيات المتقدمة في التصوير، بداية من التقاط الصورة وتعديلها والضبط التلقائي أو اليدوي، وهي دورة موجهة لجميع المصورين باختلاف مستوى خبراتهم.

8_ تعلم لغة بايثون

لغة “بايثون” هي لغة برمجة مثل “جافا سكريبت”، إلا أنه توجد اختلافات بين الاثنين من حيث بناء الجملة والتنفيذ، ويرى كثيرون أن لغة “بايثون” واحدة من أسهل لغات الترميز في تعلمها، إذ تتميز ببساطة كتابتها وقراءتها، وتركز هذه الدورة على تعليم مفاهيم لغة “بايثون” وتنفيذها بشكل مباشر على التطبيقات.

9_ التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تحتاج إدارة أي عمل تجاري في الوقت الحاضر إلى وجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن التواصل مع الجمهور عبر المنصات المختلفة أمر ضروري لتعزيز الوجود والظهور، وتنامي شبكة من العملاء، وتهدف هذه الدورة إلى تمكين أولئك الذين يملكون معرفة بسيطة بوسائل التواصل الاجتماعي من الوصول إلى مرحلة إدارة صفحة خاصة بأعمالهم بثقة.

10_ الفوتوشوب في تصميم المواقع

في حين أنه ليس من السهل تصميم موقع على الإنترنت، إلا أن هناك بعض المواقع الموجودة بالفعل والتي تفتقد إلى التصميم الاحترافي، وتساعد هذه الدورة أولئك الذين يسعون لتأسيس موقعهم الخاص أو بدء حياتهم المهنية في تصميم المواقع الإلكترونية على تعلم كيفية تطوير صفحات تجذب الانتباه من خلال تطوير المعارف الخاصة بالجرافيك والشكل والطباعة.