حقوق الطفل - صحيفة صدى الالكترونية

يعاني ملايين الأطفال حول العالم في السنوات الأولى من حياتهم من الاضطهاد والظلم والحرمان، سواء كان ذلك بسبب العنف الأسري أو عيشهم في مناطق النزاع التي تندلع فيها الحروب ، أو حرمانهم من الجو الأسري الطبيعي . وغيرها الكثير من الأسباب التي تبقي الطفل محروماً من التمتع بحقوقه الطبيعية في العيش ضمن بيئة أسرية توفر له الأمن والحنان والحياة الكريمة . وقد ورد في القران الكريم عن حق الطفل في الحياة في قوله تعالى قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: 31].

لذلك يجب علينا نحن كبشر من فطرة إنسانية سليمة ان نضع ونُسِن و نصدر قوانين صارمة وقوية لحماية الطفل والمحافظة عليه دون ضرر ولا اضرار.

هل بنية الطفل الصغير تُعد المحرض على انتهاك حقوقه ؟! لا تستغربوا من هذا السؤال، فالطفل يبقى غير قادر على الدفاع عن نفسه أو المطالبة بحقوقه .

فاليوم للأسف أصبحنا نسمع وبصفة متكررة دائمة عن أخبار مؤلمة وقاسية لتعذيب الأطفال والاعتداء عليهم بشكل أو بآخر دون ذنب .

في وقت يكون فيه ذنبهم الوحيد أنهم عنصر مشترك يعيش وسط تعاقب أقطاب متناحرة.

لا شك أن الاعتداء على طفل لمجرد حرق قلب والديه أو أحدهما عليه عبارة عن عمل جبان لا يقوم به إلا الضعيف. للأسف التقارير العالمية تشير الى انتهاك حقوق الطفل بأنه يتم بنسبة كبيرة في الدول النامية وخاصة دول العالم العربي.

ومن خلال مداخلة الأستاذ فارس الصويان المحامي و المستشار القانوني و المشرف في مبادرة انصر اخاك القانونية والذي صرح بأنه تنطبق حقوق الإنسان على جميع الفئات العمرية، كما نصت المادة السادسة و العشرون من النظام الأساسي للحكم:(تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية).

وللأطفال حق التمتع بنفس حقوق البالغين. غير أنهم ضعفاء ولذلك ينبغي وضع حقوق مميزة تعترف باحتياجهم للحماية الخاصة.

وقد أقرت المملكة العربية السعودية نظام لحماية الطفل يهدف الى حمايتهم و معرفة حقوقهم و ما لهم و ما عليهم و في بداية هذا الحديث أود أن أبين ما هو الطفل ؛ نصت المادة الأولى من نظام حماية الطفل:(أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز عمرة الثامنة عشر).

و قد بين النظام سابق الذكر حماية الطفل من الإيذاء و الإهمال و الإيذاء ليس محصور في التعنيف الجسدي بل بين النظام ذلك في المادة الثالثة:(يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: إبقاؤه دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليه أو التسبب في انقطاعة عن التعليم أو سوء معاملته أو التحرش فيه جنسيِّاً أو استغلاله مادياً)، هذا على سبيل الحصر لأن المادة سابقة الذكر ذكرت اربعة عشر نوع من الإيذاء أو الإهمال.

كما ذكرت المادة السادسة من نفس النظام:( أن للطفل الحق في الحماية من كال أشكال الإيذاء و الإهمال). ثم من باب حماية الطفل في حال لم تتوفر بيئه مناسبة للطفل لحمايتة ذكرت المادة السابعة من نفس النظام :(للطفل الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالتة و رعايتة أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة).

كما ان هناك فصل كامل في نظام حماية الطفل وهو الفصل الثالث يبين لنا المحظورات المتصلة بحماية الطفل. و من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال يجب عليه تبليغ الجهات المختصة فوراً استناداً للمادة الثانية و العشرون الفقرة الأولى من نظام حماية الطفل.