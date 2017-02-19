وفاة طفل في أحد مستنقعات المياة بخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تبلغ مركز عمليات الدفاع المدني بمنطقة عسير مساء اليوم الاحد ٢٢-٥-١٤٣٨

بلاغاً عن غرق طفل (سعودي 10 سنوات )في مستنقع يقع على امتداد وادي بيشة بحي الغرابة بخميس مشيط وقد قامت فرق الانقاذ والانقاذ المائي بالدفاع المدني بتمشيط قاع المستنقع ومن ثم جرى استخراج جثمانه و نقله بواسطة اسعاف هيئة الهلال الاحمر للمستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة وسلم الحادث للشرطة حسب الاختصاص من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي تعازيه لذوي المتوفى سائلا الله له الرحمه والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها الى خطورة الاقتراب اوالسباحة في مثل هذه المواقع والتي غالبا ما تتشكل عقب الامطار والسيول حتى وان كان الشخص يجيد السباحةنظرا لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي او الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص او الإمساك به ومن ثم غرقه علاوة على ما تحويه من صخور شديده الانحدار والخطورة واشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول وتكون المياه قد طمرتها مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية متمنيا السلامة للجميع