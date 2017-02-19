مقتل ابن شقيق زعيم الانقلابيين في عملية نوعية للقوات المسلحة قبالة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل ابن شقيق زعيم الانقلابيين في عملية نوعية للقوات المسلحة قبالة جازان
نفذت القوات المسلحة، عملية نوعية ناجحة، تمكنت خلالها من القضاء على ابن شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الانقلابيين، مع عدد من مرافقيه قبالة حدود جازان.
يذكر أن القوات المسلحة تشن باستمار عمليات نوعية تستهدف المواقع المحصنة على الشريط الحدودي، للتصدي ودحر، ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، والسبطرة على المواقع الاستراتيجية.
العنااد[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
كفو الله يعزكم ولايعز عليكم ويثبتكم وينصركم
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1817 ] نشر منذ 3 شهور
الى جنهم يارب
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4318 ] نشر منذ 3 شهور
الى جهنم وبس المصير ان شاء الله تعالى
jamalco[ عدد التعليقات: 5321 ] نشر منذ 3 شهور
جعله لجهنم وبئس المصير _ وبورك جنودنا البواسل وصقورنا صقور الفضاء دكو معاقل المجوس الحوثيين ومحروق الوجع علي عبدالله طالح أخزاهم الله واذلهم