مقتل ابن شقيق زعيم الانقلابيين في عملية نوعية للقوات المسلحة قبالة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نفذت القوات المسلحة، عملية نوعية ناجحة، تمكنت خلالها من القضاء على ابن شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الانقلابيين، مع عدد من مرافقيه قبالة حدود جازان.

يذكر أن القوات المسلحة تشن باستمار عمليات نوعية تستهدف المواقع المحصنة على الشريط الحدودي، للتصدي ودحر، ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، والسبطرة على المواقع الاستراتيجية.