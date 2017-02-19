السلطات الصينية «تخصي» رجلًا لإنجابه 4 أطفال - صحيفة صدى الالكترونية

نوره الشهري(صدى):

أجبرت السلطات المحلية بمقاطعة يونين الصينية، مواطن، على إجراء جراحة بقطع القناة المنوية لحرمانه من الإنجابه، لمعاقبته على مخالفته قانون تحديد النسل، بطفلين فقط.

وألقي موظفو تنظيم الأسرة، القبض على المواطن المتهم بإنجاب 4 أطفال، بالمخالفة للقانون، ومعاقبته بحرمانه من الإنجاب نهائيا بعملية ” إخصاء قانونية “، وتغريمه 2900 دلار.

وأوضح المواطن الصيني ” 42 عاما “، أنه أب لـ3 أطفال من زوجته الأولى، وطفل واحد من الأخرى، وأن السلطات المحلية أجبرته على إجراء عملية جراحية، في 8 فبراير، لمخالفته القانون العام في الصين والذي يقضي بإنجاب طفلين فقط لكل عائلة.

وزعم أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء زيارته أحد أصدقائه، وأخذته مع زوجته وطفله البالغ من العمر عامين، إلى مكتب ورفض الأب دفع الغرامة على أساس عدم وجود حق للسلطات المحلية بملاحقته بشكل قانوني، في منطقة غير مسجل فيها، وعندما حاول المغادرة، تعرض إلى هجوم من قبل 10 أشخاص وأُجبر على إجراء عملية قطع للقناة المنوية.