السلطات الصينية «تخصي» رجلًا لإنجابه 4 أطفال - صحيفة صدى الالكترونية

السلطات الصينية «تخصي» رجلًا لإنجابه 4 أطفال
أجبرت السلطات المحلية بمقاطعة يونين الصينية، مواطن، على إجراء جراحة بقطع القناة المنوية لحرمانه من الإنجابه، لمعاقبته على مخالفته قانون تحديد النسل، بطفلين فقط.
وألقي موظفو تنظيم الأسرة، القبض على المواطن المتهم بإنجاب 4 أطفال، بالمخالفة للقانون، ومعاقبته بحرمانه من الإنجاب نهائيا بعملية ” إخصاء قانونية “، وتغريمه 2900 دلار.
وأوضح المواطن الصيني ” 42 عاما “، أنه أب لـ3 أطفال من زوجته الأولى، وطفل واحد من الأخرى، وأن السلطات المحلية أجبرته على إجراء عملية جراحية، في 8 فبراير، لمخالفته القانون العام في الصين والذي يقضي بإنجاب طفلين فقط لكل عائلة.
وزعم أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء زيارته أحد أصدقائه، وأخذته مع زوجته وطفله البالغ من العمر عامين، إلى مكتب ورفض الأب دفع الغرامة على أساس عدم وجود حق للسلطات المحلية بملاحقته بشكل قانوني، في منطقة غير مسجل فيها، وعندما حاول المغادرة، تعرض إلى هجوم من قبل 10 أشخاص وأُجبر على إجراء عملية قطع للقناة المنوية.
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3532 ] نشر منذ 3 شهور
أفضل حل.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16389 ] نشر منذ 3 شهور
الصين عندهم قانون أنك ماتجيب الا ولدين👫
والدولة تصرف عليهم وتدرسهم وتعالجهم
وأكثر من أثنين..
ألأب هو الي ينفق عليهم مال للدولة دخل فيه
وذلك بسبب الأنفجار السكاني الي عندهم..
بس شكل الموضوع تطور للخصي…للرجال..
طيب الحرمه وش بيسوون معها
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
شلاش العنزي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على الاسلام
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور
خخخخخخخخخخخ يعرف القوانين عندهم ليه مايمشي عليها 😏😆
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل القانون فوق الجميع 🙈🙈😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂🤗🤗🤗🤗
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14942 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14942 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان. كيف لايرون اللي عنده ،19او 21 ايش بيسووون فيهم
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
اجل راح فيه الصيني
بس لازال عنده امل
يمعمع مثل التيس المخصي
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض عندنا الي يعاكس ويغازل يخصونه علشان ينسى المواضيع هذي نهائيا
سالم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 شهور
قال عليه الصلاة والسلام( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه)
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
الاخ المخصي هذا غبي ، يوجد غرامة ليه مادفعها كان ماخصوه وريح نفسه .
بعدين الخصي حقهم فقط يمنعه من الانجاب ، لكن يقدر يتمتع بحياته الجنسيه كاملة
والصين بلد الاخ المخصي هي قرفانه من الزحمه ، عشان كذا تاخذ اكبر نسبة في العالم
في موضوع الاعدامات ، اللي يلف ويدور ويعربد عندهم على طول اعدام ، شغالين تخفيف
من الزحام .
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
ليس بغريب عليهم السلطات الصينية هذا الفعل .. فلديهم مطاعم لتناول الاعضاء البشرية ..
الاسمر[ عدد التعليقات: 4401 ] نشر منذ 3 شهور
خصوه المسكين
سبحان الله[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على الاسلام
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10483 ] نشر منذ 3 شهور
طيب هل يقدر يمارس حياة الجنسيه والا خلاص يرقد جنب الحرمه ويعطيها ضهره