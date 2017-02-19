مشاهدة التلفزيون معاً تقوي زواجكما - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يحدث كثيرا خلاف ومشاحنة بين الزوجين حول التلفزيون، ومن الممكن أن يتحول الى تصادم إذا لم يتوصلا إلى حلّ لخلافهما الذي يعتبر بسيط.

اوضحت دراسة حديثة في إحدى الجامعات باسكتلندا أن مشاهدة التلفزيون مع زوجكِ بانتظام تقوي من علاقتكما وتحسنها، وذلك بعد تحلي البعض بالمرونة ومحاولة إيجاد برنامج أو مسلسل أو فيلم تتفقان على مشاهدته معاً.

وقال القائمون على الدراسة التي أجريت على حوالي 259 شخصاً لمدة 16 شهراً، أن الأزواج الذين يشاهدون التلفزيون معاً يتمتعون بعلاقة أفضل، نظراً لقضائهم وقتاً أطول مع بعضهم. ويشير العلماء أنه كلما ازداد الوقت الذي يمضيه الزوجان في مشاهدة التلفزيون معاً ازدادت درجة قربهما من بعضهما البعض.

وينصح المختصون بضرورة مشاهدة الأزواج للتلفزيون معاً أو الخروج إلى السينما أو المسرح معاً لتحسين علاقتهما والحفاظ على الحب بينهما.