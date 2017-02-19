مشاهدة التلفزيون معاً تقوي زواجكما - صحيفة صدى الالكترونية

مشاهدة التلفزيون معاً تقوي زواجكما
يحدث كثيرا خلاف ومشاحنة بين الزوجين حول التلفزيون، ومن الممكن أن يتحول الى تصادم إذا لم يتوصلا إلى حلّ لخلافهما الذي يعتبر بسيط.
اوضحت دراسة حديثة في إحدى الجامعات باسكتلندا أن مشاهدة التلفزيون مع زوجكِ بانتظام تقوي من علاقتكما وتحسنها، وذلك بعد تحلي البعض بالمرونة ومحاولة إيجاد برنامج أو مسلسل أو فيلم تتفقان على مشاهدته معاً.
وقال القائمون على الدراسة التي أجريت على حوالي 259 شخصاً لمدة 16 شهراً، أن الأزواج الذين يشاهدون التلفزيون معاً يتمتعون بعلاقة أفضل، نظراً لقضائهم وقتاً أطول مع بعضهم. ويشير العلماء أنه كلما ازداد الوقت الذي يمضيه الزوجان في مشاهدة التلفزيون معاً ازدادت درجة قربهما من بعضهما البعض.
وينصح المختصون بضرورة مشاهدة الأزواج للتلفزيون معاً أو الخروج إلى السينما أو المسرح معاً لتحسين علاقتهما والحفاظ على الحب بينهما.
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍💕💕
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
ايه هين
خصوصا مع مسلسلات ام بي سي التركيه والمكسيكيه وقناة بوليوود الهنديه
مره تقوي الروابط الزوجيه
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
مع الجوالات كل واحد في جواله وتلفازه معه 😂😂
واصلا بهالوقت ماحد يتفرج ع التلفاز
لان الجوالات اشغلت العالم ….حتى في المناسبات كلن عينه في جهازه 😆😆
ابوي يقول حلات من جمع الجوالات عند باب المجلس ….يقول حنا مانعرف بالجولات وبس ندير عيوننا للأوادم ولاهم يمنا تقل ان الواحد جالس مع صم بكم 😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7771 ] نشر منذ 3 شهور
حلو عليككك هالنكك هالمرهه 😉😂😂😂😂😂😂
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وهه بسسس 😍😍😍😍 ؤينه بس واصير لهه تلفزيون لو يبي 😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13026 ] نشر منذ 3 شهور
أي تلفاز من زين البرامج
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
شكرا جزيلا ي اسوووم ربي يحلي ايامك 😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 شهور
اكيد مع ها الاجهزه انقرض التلفاز وكلن ماسك جواله ليل نهار😂😂وذبحتنا عيوننا الله يكفينا شرها وخلصنا النظارات الطبيه 😊😂هههههههه الله يستر بعدي ماخذيته والله بس خوفي خاصه مع صدى والا الواتساب ساحبه عليه😂😂فكيف باللي عندهم برامج تواصل متعدده 😂
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
يارياجيل انا طالبكم طلب
تكفووووون واحد منكم يتبرع ويتزوج اسوووووم ، البنت رايحه فيها 😂😂😂😂😂
ابك اخذو أجرها هالمسيكينه 😁😁😁 ثم نبالها واحدن نشيييط يليّن عصبها 😂😂
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14942 ] نشر منذ 3 شهور
والله فيه برامج في التلفاز حلوه اليوم كنت ادور في النواب ولقيت درس ل الشيخ الشعراوي الله يرحمه من سورة الكهف وجلست التابعه لحد ماخلص
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7771 ] نشر منذ 3 شهور
وياكك ياختي 🌼🌹
بريق .. م ارضى ع نفسي اني اخذ ذكؤؤر عرفتهم من خلال صحيفهه 😆😆😆😏😏
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اسوووووم
حنا نبي نحل مشكلتك مؤقتا فقط ، يعني تعبريبه الين تهدأ اعصابتس
ثم اخلعيه 😉😉😉😉
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7771 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههه .. !!
مادري ماعندي كومنت بس الزواج مو لعبه وهيتسسس 🙄😆😆
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7771 ] نشر منذ 3 شهور
اها قصدكك تصبيرهه ؟؟؟ 😆🙄🙄
لا وييييييين سسسلااامااااات وين احنا عايشين 😢😅
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
لا ي اسوووم اللي هنا مو ذكور
كلها سرابيت مجمعه وراعين حريم ويعملون من حالهم واااااو وهي كلها صواريخ ارض جو
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7771 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂✌🙆
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
كل اللي هنا ذكور وسرابيت مجمعه ؟؟؟؟؟؟ !!!!!
كل يرى الناس بعين طبعه ,,,, والتعميم لغة الجهلاء المساكين اللي الحقد مالي قلوبهم بسبب عدم توفيقهم في الدنيا مع بعض الذكور ,,,
كثر الدق يفك اللحام والصبر له حدود ولكن نقول تبقى الاسود اسود والنعاج نعاج ومن لم يحفظ لسانه ويحترم نفسه لايحترمه الآخرين
يوجد بعض الأخوات الفاضلات في هذه الصحيفة لهم تقديرهم واحترامهم ويوجد عكس ذلك من المعتلات نفسياً والمضروبات فكرياً والله يهدي كل خبلى ع وجه الارض آمين
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 3 شهور
حط على الرف , زوجتي تموت في شي اسمه مسلسلات تركية ومصرية وعربية عموما , (اخر مغثة) وانا اكره كل مايمت بصلة للمسلسلات والافلام العربية والتركية لذلك وضعت تلفزيون مستقل في غرفة خاصة وهي عندها تلفزيون خاص بالصالة ورغم ذلك عايشين اخر حلاوة يعني الدراسة المذكورة كلام في الهوى
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
مطر الاسود
يعني كل واحد منكم جالس لحاله ههههههههه اذا خلص اللي تشوفه تروح لها
وتعلمها باللي شفته ، وهي تعلمك باللي شافته 😂😂 هذا هو التبادل الثقافي