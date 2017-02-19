بالفيديو..نجمة أراب آيدول تكشف سر جمال شعرها - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري (صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة سلمى الرشيد في عيادة طبيبة الجلد حيث تلقت ابراً خاصة لتقوية الشعر، فيما اعتبره المعلقون علاجاً موجعاً!

وخضعت نجمة Arab Idol “اراب ايدول” لعلاجٍ خاص من أجل الإعتناء بصحّة شعرها الطويل ،حيث ظهرت سلمى في الفيديو وهي تخضع لحقن جلدة رأسها بالفيتامينات لتغذية البصيلات.

