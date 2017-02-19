بالفيديو..نجمة أراب آيدول تكشف سر جمال شعرها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..نجمة أراب آيدول تكشف سر جمال شعرها
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة سلمى الرشيد في عيادة طبيبة الجلد حيث تلقت ابراً خاصة لتقوية الشعر، فيما اعتبره المعلقون علاجاً موجعاً!
وخضعت نجمة Arab Idol “اراب ايدول” لعلاجٍ خاص من أجل الإعتناء بصحّة شعرها الطويل ،حيث ظهرت سلمى في الفيديو وهي تخضع لحقن جلدة رأسها بالفيتامينات لتغذية البصيلات.
زيزو..7[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 3 شهور
يازين الحنى..وسلامتكم.
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
معروفه حقن البلازما لتقوية الشعر تخليه 🖒
ولكن المراكز اللي عندنا نصابين ياخذون الدبل ع قيمة الحقن النصابين والجشعين
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
ليت عندنا مراكز قريبه كان يربحون مني انا بس 🙄
لكن المدن النائيه عمرها ماتتطور ☹☹
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور
وعععع
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
طيب كبروا خط التعليق تراه صغنون ويوجع العيون
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور
اشؤفكم تقولون مانقدر نعلق وش صار معكم انا اكتب وعادي !!
🙄😁
ابو شلاخ[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور
تحبوها اكتير لسلمى الرشيد