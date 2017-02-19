بالفيديو..نتيجة مفاجأة عندنا تتركين طفلك مع والده - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تضطر بعض الأمهات ترك أبنائها مع والدهم، وتكون النتيجة مفاجئة، إذ يتمكن الأب من التعامل مع الأطفال واحتياجاتهم وبكائهم.

ووثق مقطع فيديو حقق نحو 52 مليون مشاهدة حتى الآن، لأب “Cool”، يراقص ابنه الصغير على أغنية مايكل جاكسون.