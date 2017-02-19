بالفيديو..نتيجة مفاجأة عندنا تتركين طفلك مع والده - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..نتيجة مفاجأة عندنا تتركين طفلك مع والده
تضطر بعض الأمهات ترك أبنائها مع والدهم، وتكون النتيجة مفاجئة، إذ يتمكن الأب من التعامل مع الأطفال واحتياجاتهم وبكائهم.
ووثق مقطع فيديو حقق نحو 52 مليون مشاهدة حتى الآن، لأب “Cool”، يراقص ابنه الصغير على أغنية مايكل جاكسون.
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
حلو الاطفال يكون لهم وقت خاص مع
ابوهم .. ولدي من وقت ماصار يروح
النادي مع ابوه وعلاقتهم جدااا مميزه💕
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اي بس ذولا رجالكم اما حنا 🙄🙄ماتوقع
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور
😢😭
ياربي الطف بييييي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13011 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه يا قلبي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2407 ] نشر منذ 3 شهور
فديتهم 😘❤الله يخلي لكل اهل اطفالهم ويصلحهم ويرزق كل محروم الذريه الصالحه يأرب
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
يالله انك تلطف بحال اسوووم ياكريم
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور
ابغى الضنى والله 😢 احب الامومه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13011 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه
بيمديك ع عوار الراس يا أسوم
بحه ✉…..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
احسن شي 4 اطفال وكل واحد والثاني 4 سنوات 😍😍
هيك الوحده تحافظ ع جسمها ورشاقتها 😊
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور
دانهه والله انه متعور راسي من الحين
بسبة عيال اختي 😂 وحده تحبني كأني امها
والثاني اموت عليه خلص اللي فيني من حب وحنان 😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13011 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂
الله يحفظهم
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14942 ] نشر منذ 3 شهور
يا زينهم. يجننون. فديت الاطفال
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور
امين 😙❤
تسسلمييي .. 💟