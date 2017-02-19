 بالفيديو..نتيجة مفاجأة عندنا تتركين طفلك مع والده - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 24

    مايو

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بالفيديو..نتيجة مفاجأة عندنا تتركين طفلك مع والده

بالفيديو..نتيجة مفاجأة عندنا تتركين طفلك مع والده
متابعات(صدى):

تضطر بعض الأمهات ترك أبنائها مع والدهم، وتكون النتيجة مفاجئة، إذ يتمكن الأب من التعامل مع الأطفال واحتياجاتهم وبكائهم.

ووثق مقطع فيديو حقق نحو 52 مليون مشاهدة حتى الآن، لأب “Cool”، يراقص ابنه الصغير على أغنية مايكل جاكسون.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

حلو الاطفال يكون لهم وقت خاص مع
ابوهم .. ولدي من وقت ماصار يروح
النادي مع ابوه وعلاقتهم جدااا مميزه💕

[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور

😢😭
ياربي الطف بييييي

[ عدد التعليقات: 2407 ] نشر منذ 3 شهور

فديتهم 😘❤الله يخلي لكل اهل اطفالهم ويصلحهم ويرزق كل محروم الذريه الصالحه يأرب

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

يالله انك تلطف بحال اسوووم ياكريم

[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور

ابغى الضنى والله 😢 احب الامومه

[ عدد التعليقات: 13011 ] نشر منذ 3 شهور

هههههه
بيمديك ع عوار الراس يا أسوم

[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور

احسن شي 4 اطفال وكل واحد والثاني 4 سنوات 😍😍
هيك الوحده تحافظ ع جسمها ورشاقتها 😊

[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور

دانهه والله انه متعور راسي من الحين
بسبة عيال اختي 😂 وحده تحبني كأني امها
والثاني اموت عليه خلص اللي فيني من حب وحنان 😂

[ عدد التعليقات: 7745 ] نشر منذ 3 شهور

امين 😙❤
تسسلمييي .. 💟