محافظة الخرج تدعو المتضررين من السيول إلى تقديم ما يثبت خلال 10 أيام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

دعت محافظة الخرج المتضرّرين من جرّاء الأمطار والسيول التي حدثت خلال اليومين الماضيين من ” المنازل والسيارات والمزارع والأنعام ” في أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها كافة؛ كالدلم ونعجان والهياثم وغيرها، إلى تقديم ما يثبت تضرّرهم خلال مدة 10 أيام ابتداءً من اليوم.

ووجهت المتضرّرين في الدلم إلى التوجّه لتقديم ما يثبت ضررهم في مقر مركز الدلم، والمتضررين في الهياثم بالتقدّم بطلباتهم الى مركز الهياثم، وكذلك متضرّري نعجان بالتقدم إلى مركز نعجان.

وأضافت أن باقي المتضرّرين في المراكز التابعة للمحافظة كافة، سيكون تقديم طلبات التعويض لهم في مقر مبنى محافظة الخرج.