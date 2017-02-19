 بالصور.. الكشف عن سيارة سكودا ييتي الجديدة قبل موعد طرحها بأشهر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 23

    مايو

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بالصور.. الكشف عن سيارة سكودا ييتي الجديدة قبل موعد طرحها بأشهر

بالصور.. الكشف عن سيارة سكودا ييتي الجديدة قبل موعد طرحها بأشهر
متابعات(صدى):

نشر موقع AUTOHOME، صورا لسيارة ” سكودا ييتي ” الجديدة كلياً في الصين، والقادمة للأسواق خلال أشهر قليلة، والمتوقع الكشف عنها في العالم الحالي في معرض فرانكفورت.

وتتميز السيارة الكروس أوفر الصغيرة، بانسيابية التصميم، وتشبه إلى حد كبير VISION S الاختبارية و كودياك في واجهتها الأمامية و الخلفية، وستتخلى عن تصميمها الصندوقي.

ويشه تصميم السيارة أيضا فولكس واجن تيجوان التي تتشارك معها قاعدة العجلات، ومن المنتظر أن تُزوّد ييتي بمجموعة من المحركات المكونة من 3 و 4 سلندرات التي تعمل بالبنزين و الديزل و التي تتراوح سعتها من 1.0 لتر إلى 2.0 لتر، وسترتبط هذه المحركات مع نظام الدفع الأمامي أو الرباعي عبر ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي ثنائي الكلتش من 7 سرعات.

 


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