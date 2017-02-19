بالفيديو.. أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة من أصول أفريقية في فصول الدراسة.

وأظهر المقطع الفتاة المحجبة ذات البشرة السمراء وهي تحاول الإفلات من ضربات شاب اعتدى عليها بلكمات قوية في رأسها إلا أنها وقعت على الأرض فاستمر في توجيه لكماته إلى رأسها دون تدخل أي من الموجودين لمنع هذا الاعتداء.