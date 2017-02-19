بالفيديو.. أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة من أصول أفريقية في فصول الدراسة.
وأظهر المقطع الفتاة المحجبة ذات البشرة السمراء وهي تحاول الإفلات من ضربات شاب اعتدى عليها بلكمات قوية في رأسها إلا أنها وقعت على الأرض فاستمر في توجيه لكماته إلى رأسها دون تدخل أي من الموجودين لمنع هذا الاعتداء.
ولد جدة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
يقول الله سبحانه : وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى
عزة المرأة في بيتها والرجل يقوم على رعايتها سواء أب أو أخ أو زوج أو إبن ….
عبدالمالك عبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على نعمة الإسلام
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16369 ] نشر منذ 3 شهور
ليش كذا مستر دونكي😠
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 3 شهور
جعل يدك للكسر يالعنصري
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14926 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 شهور
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إسلام[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل كل ما جاها إش موديكي بلاد الكفر تعيشي فيها وإختلاط وقلة حيا وأي متأسلم يعيش بينهم هذا مصيره
boooook[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
قال ايش قال متحجبه
بالله هذا جحاب ومين الي يعرف انها مسلمة
slem999[ عدد التعليقات: 1178 ] نشر منذ 3 شهور
أناس مجتمعة في دولة واحدة يعني ممكن مسلم يصضرب ويقتل مسلم أو مسيحي … ألخ وممكن مسيحي يقتل مسلم أو يهودي أو يضرب …الخ
ويحدث عندنا شاب مسلم يقتل أو يضرب عامل مسيحي أو سيخي أو هندوسي
لاتلعبوا على أوتار العواطف مسلمة ومدري أيش
ومايندري عن أصل القصة
فاضل[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 3 شهور
يالذكي هذة واحدة مسلمة امريكية عايشة هناك وبلدها امريكا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 3 شهور
عنصري حقير والخمه اللي يصورون المقطع ما احد منهم تدخل لحمايتها من الحيوان المنحرف