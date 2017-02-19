 بالفيديو.. أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة

بالفيديو.. أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة
واشنطن(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أمريكي ينهال بالضرب على فتاة مسلمة من أصول أفريقية في فصول الدراسة.

وأظهر المقطع الفتاة المحجبة ذات البشرة السمراء وهي تحاول الإفلات من ضربات شاب اعتدى عليها بلكمات قوية في رأسها إلا أنها وقعت على الأرض فاستمر في توجيه لكماته إلى رأسها دون تدخل أي من الموجودين لمنع هذا الاعتداء.

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور

يقول الله سبحانه : وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى
عزة المرأة في بيتها والرجل يقوم على رعايتها سواء أب أو أخ أو زوج أو إبن ….

[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 3 شهور

جعل يدك للكسر يالعنصري

[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 3 شهور

تستاهل كل ما جاها إش موديكي بلاد الكفر تعيشي فيها وإختلاط وقلة حيا وأي متأسلم يعيش بينهم هذا مصيره

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

قال ايش قال متحجبه
بالله هذا جحاب ومين الي يعرف انها مسلمة

[ عدد التعليقات: 1178 ] نشر منذ 3 شهور

أناس مجتمعة في دولة واحدة يعني ممكن مسلم يصضرب ويقتل مسلم أو مسيحي … ألخ وممكن مسيحي يقتل مسلم أو يهودي أو يضرب …الخ
ويحدث عندنا شاب مسلم يقتل أو يضرب عامل مسيحي أو سيخي أو هندوسي
لاتلعبوا على أوتار العواطف مسلمة ومدري أيش
ومايندري عن أصل القصة

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 3 شهور

يالذكي هذة واحدة مسلمة امريكية عايشة هناك وبلدها امريكا

[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 3 شهور

عنصري حقير والخمه اللي يصورون المقطع ما احد منهم تدخل لحمايتها من الحيوان المنحرف