بالفيديو.. كشف حقيقة مقطع السيدة التي تقود شاص في الصناعية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداولت صحف محلية ومواقع التواصل مقطع فيديو لامرأة تقود سيارة من نوع شاص زعموا أنه في السعودية، حيث تبين بالبحث والتحري عنه أنه في الإمارات وليس السعودية كما أُدعي.

ويظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة تقول إنها ذهبت إلى البر للتنزه بمفردها، ثم حدث عارض في سيارتها، لتؤكد أنها ستذهب للصناعية لإصلاح سيارتها.

