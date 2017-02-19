بالفيديو.. كشف حقيقة مقطع السيدة التي تقود شاص في الصناعية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. كشف حقيقة مقطع السيدة التي تقود شاص في الصناعية
تداولت صحف محلية ومواقع التواصل مقطع فيديو لامرأة تقود سيارة من نوع شاص زعموا أنه في السعودية، حيث تبين بالبحث والتحري عنه أنه في الإمارات وليس السعودية كما أُدعي.
ويظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة تقول إنها ذهبت إلى البر للتنزه بمفردها، ثم حدث عارض في سيارتها، لتؤكد أنها ستذهب للصناعية لإصلاح سيارتها.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7718 ] نشر منذ 3 شهور
وش هالشبح 😅😅😅😣😣
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7718 ] نشر منذ 3 شهور
وش هالشبح 😅😅😅😣😣
مسمار جحا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
يا ليتني كنت معكم اي والله .
دووووووووووووووس يا خنفوووووووووووووووس.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 3 شهور
لقد قلنا سابقا انها من الامارات و تشارك في السباق والتفحيط واعتقد انها فتاة متمرده على الوضع الاجتماعي في ابو ضبي , و على فكره ترى هي صاحبة حلال يعني بوش يعني ابل
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 3 شهور
رايحة للصناعية طيب ليش الميك اب والرموش تزينين للعمال مثلا
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
ليت من صكها بمخمس
مذكر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
الفديو واضح وتتكلم وتقول طالعه من أبو ظبي
الهدف واضح ………
اللهم عليك بالمفسدين
محمد[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 3 شهور
هذي درباوية من الامارات امسكوها تسوق وتصور سناب في الرياض قبل شهر من قبل الدوريات الامنية
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16369 ] نشر منذ 3 شهور
نعم صحيح…
جتني 4مقاطع سناب شات لها..
وهي تتمحن فالأمارات..
سراب رجل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
قال ايش قال بحث وتحري من لبسها يظهر انها مو سعوديه واهي تقول انها طالعه من ابو ظبي وهذي مشهورهه عندهم بلامارات صاحبت البيج
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14926 ] نشر منذ 3 شهور
طيب
هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 1641 ] نشر منذ 3 شهور
اظن لونها مزيونه ماتبرقعة، بس شكلها ضفدع تحت برقع
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4311 ] نشر منذ 3 شهور
العينات المخيسه ذي ما اتابعها ولايشرفني اتابعها
هذا كفوها التشاليح والصناعيات
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
هذي واضح لو شالت البرقع تلوع الكبد وحبت تسوي من الحبه قبه … اعوذ بالله
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3519 ] نشر منذ 3 شهور
سكنهم مساكنهم
متأكدين أن هذي حرمة؟🤔
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
يابو عيون هدبها سـود
لا تذبح النـاس بعيونـك
تذبح بنجل وبيض خـدود
عجزت أوصفك وش لونك
الوأأأفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هذه اماراتيه من بدو الامارات معها شاص كنت اتابع سنابها والبنت جدا محترمه وماتظهر وجهها
مغابش[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله
عاد في الصناعية
ياخي حسين ياخي[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 3 شهور
بعض الردود اقول لهم استغفرو الله
سامي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
وش هذا الذكاء واضحه من كلامها في الفديو مايحتاج بحث
شلاش العنزي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
كيف تسوق الجيب و هي قاعده في مرتبه الراكب الجانب الايسر و الطاره بالجانب الايمن ؟؟؟؟
يكفي استخفاف بالناس
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
وطلعتي مانتي سعوديه 😂😂
والله ي حسرتي السعوديه كل شي شين فيها حسبكم الله بس اللي علقوا ع الخبر الاول😤😤
.
.اما هذي ي جوها ههههههههه طالعه من المشغل ورايحه تتمشى هههههههه الله يهديك بس 😊
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
وطلعتي مانتي سعوديه 😂😂
والله ي حسرتي السعوديه كل شي شين فيها حسبكم الله بس اللي علقوا ع الخبر الاول😤😤
.
.اما هذي ي جوها ههههههههه طالعه من المشغل ورايحه تتمشى هههههههه الله يهديك بس 😊
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديها.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
من الصبح وانا احاول اكتب وخاصية الكتابه ماتطلع عندي ، ليييييش ؟
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 3 شهور
اها يعني هم مطلعين عنها إشاعة انها سعودية اجل يالسعوديات جتكم حسنات وأنتم ما تدرون تلقونهم سب كالعادة واللي يسبون شكلها سلامات تراها مبرقعة بدوية ماهو علشان شكلها وأنتم وتفكيركم 😳😳😳😳😳😳 وهي ببلدها تسوق ما عندها مشكلة قانونية عايشة حياتها 😂😂😂😂😂 قهوتها معها 😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2398 ] نشر منذ 3 شهور
اشوى مو سعوديه وكل شي حطوه فينا 💔😊😂😂😂😂لنا الله بس حنا يدوب نعرف نركب السياره واذا ركبنا قفلنا الباب بقوه هههههه فكيف نسوق😊😂😂
اماراتية[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 3 شهور
اول مره اشوفها وما كان له داعي هالتصوير والوحده لو تسوق ما تسير الصناعيه بروحها المفروض حد ما اخوانها والا محارمها يسير عنها وماعيبني هالفيديو خير شر وما أقول الا الله يهديها
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان كل كبيرة وصغيرة لابد تنسب لسعودية
خالدالشهراني[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 3 شهور
ياليتني علي يمناك يابري حالي برياه
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5436 ] نشر منذ 3 شهور
حملة لتشوية سمعة بنات البلد واللي وراه الأجانب يبون البلد مثل بلدانهم المتفسخة
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
يابنت
آه فديتك ياخلف والله
الشاعر خلف بن هذال العتيبي
يابنت ياللي تطوي الثوب الارداف
شط الحوار بدر بكر يميحه
في مرتع ٍ عشبه تغريف تغرياف
وامه هجل ماشملوها منيحه
والعنق عنق مذير ٍ عقب ما شاف
بواردي ٍ لا قف ٍ له بضيحه
والعين عين موحش ٍ راس مشراف
يملا عيونه بالفجوج الفسيحه
يابنت مانرضى المهونه والاضعاف
ولنا علي روس المشاريف صيحه
فينا صفات الطيب يابنت الاوصاف
ماتنطبق في غيرنا يامليحه
دخلينا يرقد وراء الوجه ما خاف
يامن وتحماه السلوم الصريحه
ناسم عصاه ولويبي حج واطاف
تحت الحما ما واحد ٍ يستبيحه
ونفوسنا دايم عفيفات وانظاف
وابداننا من كل عله صحيحه
صاحين صافين المشاريب واشراف
ماناكل الترديه والنطيحه
صلبين في وقت الشدايد وعراف
منا المشوره واختيار النصيحه
وان ثارت الهيجالنا وسط واطراف
وجه الحريب نقنعه بالفضيحه
واكرام لو يلحق بنا نقص وخلاف
نملا الصحن ونلحفه بالذبيحه
يوم السنين الماضيه حيل وعجاف
ينقر لنا من هبة الريح ريحه
والعيشه اللي تدبل البد تنعاف
النفس عن ما تكرهه مستريحه
دنيا تموج ولا رسمنا لها اهداف
ياما تحتها من فعول ٍ قبيحه
تجهز الغازي وتسرع بالانكاف
ولا تنكف الا بالفلس والقميحه
الدوسسسسري[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 شهور
قهقه في قلب مايفقه
النشميه تقول انها طالعه من ابو ظبي
وهذولاء طاروا في العجه وحطوها سعودية الأصل والمنشأ والممشى
صقه كلاب ثم صقه كلاب لكل دلخ يدربي راسه
بو بتال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
تكفون ياالربع ابي سنابها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10479 ] نشر منذ 3 شهور
اتقوا الله و لا تتهموا البنيه بسؤ حرام هذا لا يجوز
على فكره هي تشارك في مزاين وسباق الابل في الامارات . الضفره