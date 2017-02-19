إنقاذ عشريني من العمى بعملية نادرة في مستشفى الإيمان - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى الإيمان العام بالرياض بقيادة د نواف العنزي استشاري طب وجراحة العيون في إجراء عملية نادرة جدا ودقيقة في العيون تجرى لأول مرة في مستشفى الإيمان لشاب عشريني يعاني من ماء ازرق شديد كاد أن يودي به إلى العمى حيث أجريت له هذه العملية الحديثة والدقيقة جدا لتوسيع قناة شليم التي تبلغ حوالي ٠،١ ملم حول العين ويسمى هذا النوع من العمليات ( بالسكايرستومي العميق الغير خارق ) وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وبين الدكتور العنزي أن هذا النوع من العمليات تجرى لأول على مستوى مستشفيات المديرية العامة لصحة الرياض وتعد إضافة لقسم العيون بالمستشفى والذي تم تطويره وتجهيزه بأحدث أجهزة الكشف والتشخيص لمثل هذه الحالات .

وقدم مدير المستشفى د. عمر باقادر شكره للطاقم الطبي على ما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح .