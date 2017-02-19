بالفيديو.. شاب يدفن نفسه حيا ليتعرف على حياة القبور - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يدفن نفسه حيا ليتعرف على حياة القبور
أقدم شاب روسي على دفن نفسه حيًا ودفعه لذلك الفضول لمعرفة حياة القبور.
وقام الشاب بنشر فيديو يوضح فيه كيفية تحضيره لعملية دفنه حيا،ويظهر فيه وهو يزور المكاتب المختصة بدفن الموتى ويسألهم عن التفاصيل المتعلقة بعملية الدفن مثل درجة الحرارة تحت الأرض وأنواع التوابيت ووزن كل منها، بالإضافة إلى التكلفة المادية للعملية بأسرها.
ليقرر فيما بعد الذهاب مع أحد أصدقائه وشراء المواد الأولية اللازمة لصناعة التابوت الخشبي يدويا.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16379 ] نشر منذ 3 شهور
لاتستعجل
مصيرك تعرف😎😎😎
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله !!؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13004 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله !
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4318 ] نشر منذ 3 شهور
قال تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) [ لقمان34:] وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
والله أعلم.
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3532 ] نشر منذ 3 شهور
هاااه بشر كيف لقيت القبر
إذا أعجبك الوضع خليك مكانك😜🤔
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
المجنون …مايدري ان حياة البرزخ او مابعد الموت هي حياة الروح وليس الجسد ياغبي ….لو تدفن نفسك دهر ماراح تشوف شي ولا تحس بشي ي اهبل
راحو الطيبين[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 شهور
والله خفت حسيت اني انا في القبر وهم يرمون التراب فوق التابوت اللهم امنتا وانت راضى عنا واحسن خواتمنا وتب علينا يارب العالمين