بالفيديو.. شاب يدفن نفسه حيا ليتعرف على حياة القبور - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو (صدى):

أقدم شاب روسي على دفن نفسه حيًا ودفعه لذلك الفضول لمعرفة حياة القبور.

وقام الشاب بنشر فيديو يوضح فيه كيفية تحضيره لعملية دفنه حيا،ويظهر فيه وهو يزور المكاتب المختصة بدفن الموتى ويسألهم عن التفاصيل المتعلقة بعملية الدفن مثل درجة الحرارة تحت الأرض وأنواع التوابيت ووزن كل منها، بالإضافة إلى التكلفة المادية للعملية بأسرها.

ليقرر فيما بعد الذهاب مع أحد أصدقائه وشراء المواد الأولية اللازمة لصناعة التابوت الخشبي يدويا.