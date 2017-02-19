مجلس الشورى يؤجل مناقشة دراسة تجنيس أبناء السعوديات - صحيفة صدى الالكترونية

مجلس الشورى يؤجل مناقشة دراسة تجنيس أبناء السعوديات
كشفت مصادر أن مجلس الشورى أجل ملف مناقشة تجنيس أبناء السعوديات من زوج أجنبي إلى وقت لاحق، وذلك بعدما انتهى عددا من الأعضاء بأعداد دراسته ومقترحات تعديل نظامه.
يذكر أن الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة هيا المنيع، وعطا السبيتي، قد تقدموا خلال الدورة الماضية للمجلس بمقترح لتعديل بعض بنود نظام الجنسية، بما يمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي الحق في الحصول على الجنسية.
في الشأن نفسه قال عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة الأمنية عطا السبيتي في وقت سابق إنه تم تكليف لجنة بدراسة المقترح بشكل كامل.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت من دراسته، كما أقرته الهيئة العامة للمجلس، ولم يتبق سوى إدراجه في جدول أعمال المجلس، متوقعاً إدراجه خلال الأشهر القادمة.
عاطل ميت[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 3 شهور
يجنسون ولد الايراني واللبناني في بلدنا
مفروض طلبهم وهم مفروضين في بلدنا
qlq[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 3 شهور
ع الزوجة التنازل عن جنسيتها والالتحاق بجنسية الزوج
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
من يحمل منهم مؤهلات علمية عالية وذات تخصص يعود بالنفع على الوطن فأهلآ ومرحبآ به أما أن يجنسوا
لمجرد أن والدتهم تحمل الهوية الوطنية فقط فهذا أمر خطير يجب أن لا يحدث .
من الممكن أن تكون هذه الأم مجنسة أيضآ وتزوجت من أحد أقاربها طمعآ في منح الجنسية لأبنائها
الذين حتمآ سيتزوجون هم أيضآ من أبناء عمومتهم غدآ ويطالبون أيضآ بتجنيس أبنائهم من أجل أن
والدتهم مواطنة وهكذا حتى يجد المواطنين الأصليين من أبناء القبائل أنفسهم وسط كماشة
المتجنسين والله وحده يعلم ماذا سيحدث وقتها منهم إتجاه أبناء الوطن الأصليين ؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16379 ] نشر منذ 3 شهور
هذي أسمها دراسة.
عباس على كباس….
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗