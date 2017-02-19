مجلس الشورى يؤجل مناقشة دراسة تجنيس أبناء السعوديات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن مجلس الشورى أجل ملف مناقشة تجنيس أبناء السعوديات من زوج أجنبي إلى وقت لاحق، وذلك بعدما انتهى عددا من الأعضاء بأعداد دراسته ومقترحات تعديل نظامه.

يذكر أن الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة هيا المنيع، وعطا السبيتي، قد تقدموا خلال الدورة الماضية للمجلس بمقترح لتعديل بعض بنود نظام الجنسية، بما يمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي الحق في الحصول على الجنسية.

في الشأن نفسه قال عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة الأمنية عطا السبيتي في وقت سابق إنه تم تكليف لجنة بدراسة المقترح بشكل كامل.

ولفت إلى أن اللجنة انتهت من دراسته، كما أقرته الهيئة العامة للمجلس، ولم يتبق سوى إدراجه في جدول أعمال المجلس، متوقعاً إدراجه خلال الأشهر القادمة.