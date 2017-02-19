مراهقة تنجب بشكل سري وتلقي بطفلتها من النافذة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

رمت مراهقة، أنجبت طفلة بشكل سري، ابنتها التي ولدت قبل أوانها، من النافذة وبعثت برسالة نصية الى حبيبها كتبت فيها:” بالمناسبة لقد كانت فتاة”.

وقد اعترفت أنطونيا لوبيز، البالغة من العمر 16 عاماً، بأنها تسببت بوفاة الطفلة التي توفيت إثر سقوطها من الطابق الثاني.

وفي التفاصيل، كانت الشابة قد أرسلت الى حبيبها رسائل نصية وصوراً على تطبيق سناب شات قالت له فيها إنها تشعر بانقباضات مؤلمة، من ثمّ أخبرته أنها أنجبت طفلة.

إلا أن هذه المراهقة أصيبت بالذعر، وألقت برضيعتها من نافذة غرفة نومها قبل أن تخبر والدتها بفعلتها.

إلا أن والدتها عثرت على الرضيعة واتصلت بالشرطة للإبلاغ عن الحادثة، وقد أعلن في ما بعد في المستشفى وفاة الطفلة.