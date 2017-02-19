اغتصاب جماعي لنجمة هندية وانضمام سائقها الخاص للمغتصبين - صحيفة صدى الالكترونية

اغتصاب جماعي لنجمة هندية وانضمام سائقها الخاص للمغتصبين
تعرضت النجمة الهندية بهافانا للخطف في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضية وذلك لفترة وجيزة، فيما قالت تقارير أخرى أنها تعرضت لاغتصاب جماعي.
وقالت تقارير إعلامية إن الممثلة كانت في طريقها من ترشور إلى كوتشي قبل تعرضها لإطلاق نار.
وعقب ذلك اصطدمت سيارة الخاطفين بسيارتها من الخلف، ليتم بعدها اقتحام سيارتها عنوة من عدة أشخاص قبل خطفها، لكنها تمكنت من الفرار بعد ذلك.
وبحسب موقع “تايمز أوف أنديا”، لجأت النجمة الهندية الى الشرطة حيث قالت إن سائقها السابق مارتن كان من بين الرجال الذين دخلوا بقوة سيارتها، وتناوبوا على اغتصابها.
مرضي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
بالعادة ابوهنود طيب لكن شكله شاف الموت الحمر من هالمزززه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10483 ] نشر منذ 3 شهور
من المؤكد ان السائق متفق ومنسق معهم مسبقا لانه كان عنده رغبه جامحه يعاشرها من مده فلم يجد وسيله الا الاتفاق مع هؤلاء العصابه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16379 ] نشر منذ 3 شهور
بهافانا….هفوها الرجاجيل…
هذي ضريبةالنجومية….
تكبرين وتنسين🤗🤗🤗
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكون بعونك وهذي نهاية الاغراء والافلام الخليعة الي تقدمينها
وتكبري وتنسي
اللهم لاشماته
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
الهنود مابقى بهم صاحي ☹
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
آه
ولكن الحيوانات
المفترسة لا أخلاق لهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13004 ] نشر منذ 3 شهور
كأني أعرفها
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
مشكله الهنود تكمن في عدم وجود نساء حيث انهم اصبحو اقل عدد من الرجال
وذالك بسبب واد البنات في الهند
& فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2210 ] نشر منذ 3 شهور
هندوس
عليكم اللعنة
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14931 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان