 اغتصاب جماعي لنجمة هندية وانضمام سائقها الخاص للمغتصبين - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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اغتصاب جماعي لنجمة هندية وانضمام سائقها الخاص للمغتصبين

اغتصاب جماعي لنجمة هندية وانضمام سائقها الخاص للمغتصبين
نيودلهي(صدى):

تعرضت النجمة الهندية بهافانا للخطف في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضية وذلك لفترة وجيزة، فيما قالت تقارير أخرى أنها تعرضت لاغتصاب جماعي.

وقالت تقارير إعلامية إن الممثلة كانت في طريقها من ترشور إلى كوتشي قبل تعرضها لإطلاق نار.

وعقب ذلك اصطدمت سيارة الخاطفين بسيارتها من الخلف، ليتم بعدها اقتحام سيارتها عنوة من عدة أشخاص قبل خطفها، لكنها تمكنت من الفرار بعد ذلك.

وبحسب موقع “تايمز أوف أنديا”، لجأت النجمة الهندية الى الشرطة حيث قالت إن سائقها السابق مارتن كان من بين الرجال الذين دخلوا بقوة سيارتها، وتناوبوا على اغتصابها.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور

بالعادة ابوهنود طيب لكن شكله شاف الموت الحمر من هالمزززه

[ عدد التعليقات: 10483 ] نشر منذ 3 شهور

من المؤكد ان السائق متفق ومنسق معهم مسبقا لانه كان عنده رغبه جامحه يعاشرها من مده فلم يجد وسيله الا الاتفاق مع هؤلاء العصابه

[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 3 شهور

الله يكون بعونك وهذي نهاية الاغراء والافلام الخليعة الي تقدمينها

وتكبري وتنسي

اللهم لاشماته

[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور

آه
ولكن الحيوانات
المفترسة لا أخلاق لهم

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور

مشكله الهنود تكمن في عدم وجود نساء حيث انهم اصبحو اقل عدد من الرجال
وذالك بسبب واد البنات في الهند

[ عدد التعليقات: 2210 ] نشر منذ 3 شهور

هندوس
عليكم اللعنة