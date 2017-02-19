اغتصاب جماعي لنجمة هندية وانضمام سائقها الخاص للمغتصبين - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تعرضت النجمة الهندية بهافانا للخطف في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضية وذلك لفترة وجيزة، فيما قالت تقارير أخرى أنها تعرضت لاغتصاب جماعي.

وقالت تقارير إعلامية إن الممثلة كانت في طريقها من ترشور إلى كوتشي قبل تعرضها لإطلاق نار.

وعقب ذلك اصطدمت سيارة الخاطفين بسيارتها من الخلف، ليتم بعدها اقتحام سيارتها عنوة من عدة أشخاص قبل خطفها، لكنها تمكنت من الفرار بعد ذلك.

وبحسب موقع “تايمز أوف أنديا”، لجأت النجمة الهندية الى الشرطة حيث قالت إن سائقها السابق مارتن كان من بين الرجال الذين دخلوا بقوة سيارتها، وتناوبوا على اغتصابها.