بالفيديو.. إنقاذ امرأة من محاولة انتحار في اللحظة الأخيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

رصدت كاميرات المراقبة لحظة محاولة امرأة الانتحار بعد مشاجرة مع صديقها في محطة سكك حديد في مقاطعة انهوي شرق الصين.

وأظهر مقطع الفيديو السيدة تصعد إلى الطابق الثاني من المحطة بسرعة وتسلقت السور وحاولت القفز من أعلاه، ولحسن الحظ، ظهر رجل فجأة وأمسك يدها في الوقت المناسب؛ لكنه لم يتمكن من سحبها بمفرده، وهرع آخر لمساعدته حتى جاء ثلاثة ضباط شرطة وساعدوا في إنقاذ السيدة.

ووفقًا لشهود العيان، أرادت السيدة السفر بالقطار لكن صديقها لم يسمح لها بذلك، ما أدى إلى شجار بينهما وتصاعد الموقف عندما حاولت السيدة الانتحار.