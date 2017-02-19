محكمة كندية تلزم إيران بدفع مصاريف دعاوى متضررين من الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

كندا(صدى):

قضت المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو الكندية،بإلزام إيران بدفع مصاريف التكاليف القانونية للدعاوى التي رفعتها الأسر المتضررة مما أسمته المحكمة “المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران”.

وجاء فى منظوق الحكم” تغريم إيران مبلغ 300 ألف دولار، على أن تدفع كمصاريف للدعاوى التي رفعتها الأسر المتضررة” وأعطت المحكمة إيران مهلة 30 يوما لدفع المبلغ.

يشار إلى أنّ المحكمة العليا في أونتاريو، قضت في يونيو/حزيران الماضي، باستعمال أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها “طهران ونفذها حزب الله (اللبناني)حسب قول المحكمة.