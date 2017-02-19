محافظ الخرج: محاسبة المسؤولين عن محاصرة السيول للمراكز والأحياء - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد محافظ الخرج شبيلي القرني، أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن محاصرة السيول لعدد من المراكز والأحياء بالمحافظة مشيرا إلى تراكم السيول بسبب تهاون بعض المسؤولين في منح الموافقات على فسح مخططات سكنية في روضات ومزارع، وتجاوزات المواطنين في الأودية.

وأضاف أن أمير منطقة الرياض طلب معرفة المسؤولين عن إجازة هذه المخططات القديمة، التي تم منحها للمواطنين وسط الروضات والمزارع؛ لمحاسبتهم مشيرا إلى أنه عرض الأمر على أمير الرياض وأبلغه أنه من الواضح أن هذه المخططات عملت في روضات منخفضة وفي مزارع، وهي مخططات تجارية وليست منحا حكومية، وكان من الأولى عدم الموافقة عليها وأن تخرج في أماكن مرتفعة والمزارع تظل مزارع، لكن البعض فضل الربح من المساكن وحولوها مخططات سكنية

وأشار إلى أن كمية الأمطار التي هطلت على المحافظة كانت كبيرة جداً، ولا بد أن تؤدي إلى خوف المواطنين، خاصة مع مضايقتهم للأودية ببناء بيوت وسط مزارع غير مهيأة لتكون أراضي سكنية.

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