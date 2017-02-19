خلفان: إيران تقرر الانسحاب من حرب اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قال ضاحي خلفان القائد العام السابق لشرطة دبي ، مساء أمس السبت، أن إيران قررت الانسحاب بشكل كامل من الحرب في اليمن .

وغرد خلفان، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، إن تقارير إعلامية ذكرت أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قرر الانسحاب من الحرب في اليمن.