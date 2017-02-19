خلفان: إيران تقرر الانسحاب من حرب اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

خلفان: إيران تقرر الانسحاب من حرب اليمن
قال ضاحي خلفان القائد العام السابق لشرطة دبي ، مساء أمس السبت، أن إيران قررت الانسحاب بشكل كامل من الحرب في اليمن .
وغرد خلفان، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، إن تقارير إعلامية ذكرت أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قرر الانسحاب من الحرب في اليمن.
Too little and too late[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 3 شهور
خطوه صغيره ومتأخره …خصوصا بعد وصول ترامب للبيت الابيض وبعد كل الارواح التي ازهقت…لا أظن السعودية توافق على العرض هذا.
اولكن تمنى احد يصور وجوه الحوثيين الان بعدما خدموا اسيادهم في طهران وطهران تركتهم يواجون مصيرهم لوحدهم
واتمنى ارسال صوره لمن يخدم اهداف ايران في البحرين والقطيف…هذي ايران تحاول عقد صفقة لمصلحتها وباعتكم بعدما خدمتم اهدافها بأخلاص وتفاني…هي تقول لهم (اديتوا الغرض المطلوب منكم، الان حتى لو انقتلتم او تم نسفكم عن بكره ابيكم لا يهم، لم يعد لنا بكم حاجه)…
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
ان قالها فهذه تقيه
لايوجد لايران فرصه كهذه كي تؤذي السعوديه .
المجوس كل تعاملهم معنا مكر وخديعه
jamalco[ عدد التعليقات: 5317 ] نشر منذ 3 شهور
بورك جنودنا البواسل وصقورنا صقور الفضا دكوا معاقل المجوس الحوثيين ومحروق الوجه على عبدالله طالح وإجتثوهم من جذورهم ولقنوهم درسا لن ينسوه وعبرة لمن يعتبر بورك جنودنا البواسل وصقورنا صقور الفضا حفظهم الله وبارك الله فيهم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
روميو[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 شهور
في المشمش بينسحبون
عاطل ميت[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 3 شهور
المواصلة حتى نزع جذر الحوثي بالكامل من اليمن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10465 ] نشر منذ 3 شهور
اذا اصدر المجوسي خامنئي فتوى بأيقاف الحرب في اليمن فسيتوقف اتباعه المغفلون الحوثين وعفاشه عن الحرب وسيبدؤن في المفاوضات مع الحكومه اليمنيه من منطلق قرارات الامم المتحده
ايران بعد ان منيت بخسائر ماديه وعسكريه بدون فائده سواء في اليمن والعراق وفي سوريا لن تجد امامها الا الانسحاب وترك اتباعها المغفلون يواجهون مصيره لان ايران لا تهتم الا عن مصالحها فقط و لا يهم عدد القتلى من العرب الخونه والمرتزقه من الافغان والباكستانيين وغيرهم
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى سحق الخونه الحوثيين وجعلهم عبرة للحيوانات اللي حوالينا ومسح معقلهم صعدة بالتراب
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2397 ] نشر منذ 3 شهور
من كذبها قال من كبرها هذه حركة حلزونية إيرانية
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2571 ] نشر منذ 3 شهور
مالهم الا الخساره انسحب او بقى
اللهم انصر جنودنا