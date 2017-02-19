خلال أمسية شعرية.. 15 ألف ريال ثمن العشاء على طاولة «البدر» - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

تألق الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، بأمسية شتائية حضرها محبيه على مسرح جامعة الفيصل ولاقت قصائده التي ألقاها، تفاعل كبير من الجمهور الذين كانت غالبيتهم من النساء ، خاصة وأن أمسيته جاءت بعد فترة من إعلانه اعتزال الأمسيات الشعرية.

واسترجع البدر موقفا حصل له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وقال: حدث لي موقف قبل 30 سنة مازلت أتذكره بسبب قصيدة «فوق هام السحب»، عندما طلبها مني في أمسية لم ألقِ فيها القصيدة، وطلب أن ألقيها في كل أمسية. وألقى البدر قصيدتين خصها للأمير خالد الفيصل مؤسس جامعة الفيصل.

وقال مصدر مطلع أنه تم بيع معظم التذاكر المخصصة للعشاء مع البدر التي بلغت قيمة الواحدة منها 15 ألف ريال، لافتاً إلى أن ريعها يذهب إلى صندوق الطالب في جامعة الفيصل بالرياض ، مشدداً على أنها ليست استغلال لشخصية البدر، ولم يكن معه في طاولته نساء، بل كان هناك طاولات مخصصة للسيدات.

وقال فهد المعيبد مدير العلاقات والإعلام بمؤسسة (luxury Ksa) : «بلغ عدد الطاولات المخصصة للعشاء نحو 30 طاولة، ومعظم تذاكرها بيعت، وكل طاولة عليها مجموعة أشخاص، ويكون حسابها بالكرسي الواحد الذي يبلغ قيمته 15 ألف ريال». وتراوحت أسعار التذاكر بين 350 وثلاثة آلاف ريال .حسب عكاظ

وعاد الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن خلال أمسيته بالذاكرة إلى سيرة الملك فيصل بن عبدالعزيز، مستحضراً موقفاً خاصاً جمعه معه قبل 40 سنة، وقال: كنت من سكان جدة وفي زيارة قصيرة للرياض، وبعد وصولي بيوم أتيت للسلام عليه في القصر المجاور للقاعة، وبعد تناول الغداء على مأدبة جلالته خرج الملك فيصل، وكنت أمشي خلفه والتفت إليّ مبتسماً وسألني «لك معازيب وإلا نسكنك؟» وكان ردي لي معازيب الله يطول عمرك وودعته وذهبت.