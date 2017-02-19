بلجون: تنفيذ مشاريع صحية خلال الفترة القادمة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور مصطفى بلجون مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة نتنفيذ مشاريع صحية خلال الفترة القادمة ضمن برنامج التحول الوطني.

وأشار إلى وجود دراسات حثيثة للاستفادة من مستشفيات المشاعر المقدسة طوال العام، موضحا أن إدارة التحول مسؤولة عن كل ما يخص المشاريع الموجودة في المملكة، بما فيها المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وقال أن القطاع الخاص شريك مهم، ويعتبر الضلع الثالث بعد الحكومي والخيري، واعدا بتذليل الصعوبات أمام المستثمرين في منطقة مكة المكرمة من أجل تقديم خدمات راقية للمواطنين.