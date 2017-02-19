التركي: لا نستهين بتهديدات داعش للدعاة والعلماء ونعمل على محاصرتها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية تعليقا على القائمة التحريضية التي أصدرها تنظيم “داعش” مؤخراً؛ لاستهداف عدد من الدعاة والعلماء، مؤكداً أن الجهات الأمنية لا تستهين بتلك التهديدات وتعمل على محاصرتها والحيلولة دون وقوعها .

وأضاف التركي فى تصريحات ” صحفية” أن الوزارة لا تعتمد على أسلوب الحماية الشخصية، لكنها تراعي تكتيكات التنظيمات الإرهابية، ومن بينها الإعلان عن استهداف موقع ما لصرف النظر عن أهدف أخرى.

وأكد التركي أن المنظومة الأمنية حققت نجاحات كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمجتمع، مشيداً بدور المواطنين والمقيمين وما يقدمونه من معلومات تفيد الجهات الأمنية في تعقب الإرهابين المجرمين .