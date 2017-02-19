وظائف شاغرة بمستشفى المشفى في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف شاغرة بمستشفى المشفى في جدة
أعلن مستشفى المشفى بمحافظة جدة عن حاجته لشغل وظائف إدارية وصحية موضحا أنه على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: cv@almashfa.com.
وجاءت الوظائف كالتالي:
أولاً: أطباء استشاريون/ أخصائيون / مقيمون في التخصصات التالية: “باطنة عامة – جراحة عامة – أطفال – نساء وولادة – تخدير – عناية مركزة – طوارئ – أشعة – مختبر – غدد صماء وسكر – جراحة مخ وأعصاب – قلب – صدرية – عظام – أعصاب – انف وأذن وحنجرة – عيون – كلى – جلدية وتناسلية – نفسية – أسنان”.
ثانيا: صيادلة (إكلينيكي/ قانوني).
ثالثاً: الممارسون الصحيون غير الأطباء: “أخصائي تمريض – أشعة – مختبر – علاج طبيعي وتأهيل – علاج تنفسي – تغذية علاجية”.
رابعاً: مهندسون (معماري/ ميكانيكا/ كهرباء).
خامسا: تخصصات أخرى: “قانونيون – خدمة اجتماعية – موارد بشرية – سكرتارية طبية – جودة – سكرتارية”.
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ايميل الوظائف (cv.@almashfa.com ) فيه خلل لما ارسل السيرة الذاتية يتم الرد علي بإن الرسالة لم تصل
محمد فريد صادق الجيزاوى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم
الاسم/محمد فريد صادق الجيزاوى
متزوج وعندى ولد وبنت
السن/٢٧سنه
الجنسيه مصرى
حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه2012
اتمنى قبولى كاخصائى اجتماعى لدى حضرتكم
اتمنى من الله اهتمامكم وانا بحاجه الى هذا العمل
اتمنى الرد سواء بالقبول او الرفض
شكرا جزيلا