وظائف شاغرة بمستشفى المشفى في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى المشفى بمحافظة جدة عن حاجته لشغل وظائف إدارية وصحية موضحا أنه على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: cv@almashfa.com.

وجاءت الوظائف كالتالي:

أولاً: أطباء استشاريون/ أخصائيون / مقيمون في التخصصات التالية: “باطنة عامة – جراحة عامة – أطفال – نساء وولادة – تخدير – عناية مركزة – طوارئ – أشعة – مختبر – غدد صماء وسكر – جراحة مخ وأعصاب – قلب – صدرية – عظام – أعصاب – انف وأذن وحنجرة – عيون – كلى – جلدية وتناسلية – نفسية – أسنان”.

ثانيا: صيادلة (إكلينيكي/ قانوني).

ثالثاً: الممارسون الصحيون غير الأطباء: “أخصائي تمريض – أشعة – مختبر – علاج طبيعي وتأهيل – علاج تنفسي – تغذية علاجية”.

رابعاً: مهندسون (معماري/ ميكانيكا/ كهرباء).

خامسا: تخصصات أخرى: “قانونيون – خدمة اجتماعية – موارد بشرية – سكرتارية طبية – جودة – سكرتارية”.