السودان يؤكد التزامه بمواصلة جهوده لإحلال السلام - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أكد السودان مجدداً التزامه بمواصلة جهوده للمضي قدماً على طريق السلام باعتباره خياراً استراتيجياً، ويعمل بكل جد وإخلاص مع الأطراف السودانية، ويتعاون بكل صدق وتقدير مع الوسيط الأفريقي تابو أمبيكي.

وقالت الخارجية السودانية في بيان أصدرته اليوم، إنها تقدر عالياً الجهود المستمرة لدول الترويكا، (الولايات المتحدة، وبريطانيا والنرويج)، ودعمها لخارطة الطريق التي تهدف للوصول إلى أمن وسلام مستدامين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودارفور والتي أصبحت تنعم الآن بالاستقرار وتشهد تحسناً كبيراً في أحوالها.

ودعت الوزارة الحركات المعارضة المسلحة للاستجابة العاجلة والجادة لدعوات الحوار والسلام والالتحاق بعملية الحوار والمفاوضات من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والوفاق الوطني والتنمية الشاملة، كما تدعو الحركة الشعبية- شمال لسرعة الموافقة على المبادرة الأمريكية لإيصال العون الإنساني.

وأشارت إلى أن السودان يشهد أجواءً تصالحية وحواراً واسعاً وحركة سياسية دؤوبة بمشاركة حزبية.