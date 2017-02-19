«مدفأة» تنقذ مواطناً من الموت بعد سقوطه فى بئر صرف بعرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

أنقذت العناية الألهية مواطنا فى العقد الثالث من العمر من الموت بعد سقوطه فى بئر للصرف الصحى بعرعر.

وقال المواطن في تصريحات صحفية أنه أثناء سيرة في شارع الملك فيصل، بعرعر (الشارع العام سابقًا) برفقة إخوته لشراء مستلزم له من مؤسسة الشقة لبيع مواد البناء، وكان يركب في المرتبة الخلفية، وعندما فتح الباب وأراد النزول، ووضع قدمه على الأرض، فوجئ بسقوطه، فى حفرة الصرف الصحي .

وتابع لولا رحمة الله به لكانت الأضرار أكبر من ذلك، ولكن عند سقوطه كان يحمل معه مدفأة كاز، وأراد الله أن تكون هي السبب لمنجاته، حيث إنه تشبّث بها، وقام إخوته بإخراجه من الحفرة مضيفا أنه لم يتعرّض لإصابات خطيرة، وإنما لرضوض وكدمات راجع على إثرها مستشفى عرعر المركزي، وعمل الفحوصات اللازمة، وتم الاطمئنان عليه.

وأشار إلى أنه رفع دعوى لدى شرطة الخالدية ضد الشركة، وأفاد بها بطلب محاسبة الشركة المسؤولة عن هذا المشروع، وتعويضه لما تسبّبت له من أضرار جسدية ومادية.