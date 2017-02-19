«مدفأة» تنقذ مواطناً من الموت بعد سقوطه فى بئر صرف بعرعر - صحيفة صدى الالكترونية

«مدفأة» تنقذ مواطناً من الموت بعد سقوطه فى بئر صرف بعرعر
أنقذت العناية الألهية مواطنا فى العقد الثالث من العمر من الموت بعد سقوطه فى بئر للصرف الصحى بعرعر.
وقال المواطن في تصريحات صحفية أنه أثناء سيرة في شارع الملك فيصل، بعرعر (الشارع العام سابقًا) برفقة إخوته لشراء مستلزم له من مؤسسة الشقة لبيع مواد البناء، وكان يركب في المرتبة الخلفية، وعندما فتح الباب وأراد النزول، ووضع قدمه على الأرض، فوجئ بسقوطه، فى حفرة الصرف الصحي .
وتابع لولا رحمة الله به لكانت الأضرار أكبر من ذلك، ولكن عند سقوطه كان يحمل معه مدفأة كاز، وأراد الله أن تكون هي السبب لمنجاته، حيث إنه تشبّث بها، وقام إخوته بإخراجه من الحفرة مضيفا أنه لم يتعرّض لإصابات خطيرة، وإنما لرضوض وكدمات راجع على إثرها مستشفى عرعر المركزي، وعمل الفحوصات اللازمة، وتم الاطمئنان عليه.
وأشار إلى أنه رفع دعوى لدى شرطة الخالدية ضد الشركة، وأفاد بها بطلب محاسبة الشركة المسؤولة عن هذا المشروع، وتعويضه لما تسبّبت له من أضرار جسدية ومادية.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه.
ملحوس باشا[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي
باقي رقم الحاسب الالي و تاريخ الميلاد ولو فية سيرة ذاتية يكون احسن
الزنكلوني[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله رب العالمين
روميو[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 شهور
لاتفكهم طالب بحقك هذولي متعمدين بترك الحفره مفتوحه
مشاكس[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
ملحوس وش دخلك بالناس ؟؟؟ لاتستظرف دمك … تسبح ويه
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
لا احد يتنازل عن اي ضرر يسير له بسبب الاهمال والتقصير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10465 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله وراعي السياره ما وقف الا على الحفره المكشوفه
الحمد لله على سلامته
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
أبوعبدالله[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 3 شهور
وصورة ٤*٦ و ورقة من العمدة وآخر فاتورة كهرباء .. كلها في ملف علاقي
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
و 4 شهود انك عنزيه وغير كذا مانقبل
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
و 4 شهود انك عنزيه وغير كذا مانقبل
بحه✉..شماااااااليه[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
مكتوب له عمر سبحان الله
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 3 شهور
يابنت محماس لاواهني من حمستس وخذا المحماس وهو حار وتسوى علبا راعي سالفة (بها فساد عظيم)
الله يلبشه فسيدان
أبو علي[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي المحنه محنه