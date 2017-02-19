مرور الرياض: يكشف ملابسات حادث التصادم بطريق روضة الخفس.. "فيديو" - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف المقدم طارق الربيعان المتحدث الرسمي باسم مرور الرياض،معلومات جديدة بشأن الحادث الذي وقع بطريق روضة الخفس بالعاصمة أول من أمس (الجمعة)، وأسفر عن اصطدام شاحنة بسيارة من نوع “جيمس” مؤكدا إن سائق الشاحنة لم يرتكب مخالفة؛ لأنه لم يكن يسير عكس الاتجاه، وإنما كان يسير داخل تحويلة في طريقها الصحيح حسب اللوحات الإرشادية والتحذيرية.

وقال الربيعان أن مصور الفيديو كان يسير في جزء آخر من الطريق لم يستكمل أو يفتتح حتى الآن، مشيراً إلى أن العمل على التحويلة مستمر منذ وقت طويل ولم يستكمل المقاول بقية الطريق، والموقع خاضع لإشراف وزارة النقل مضيفا أن الحادث لم يسفر عن أن أية وفيات، لكنه أسفر عن إصابة متوسطة لقائد المركبة، الذي نقل إلى المستشفى.

وأوضح الربيعان أنه تمت مخاطبة المختصين بسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق نظراً لخطورة الوضع خلال الفترة الحالية .