ناقلة غاز تغلق طريق المدينة ينبع وتعرقل حركة السير - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني انقلاب ناقلة غاز على طريق المدينة المنورة – ينبع، ما أدى إلى عرقلة حركة السير.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة العقيد خالد الجهني أن الفرق بمركز المسيجيد بمساندة فرقة من إدارة المدينة تبلغت بالحادث وجرى التنسيق مع دوريات أمن الطرق بعزل منطقة الحادث عن حركة مرور المركبات وطلب فرقة الصيانة لشركة الغاز للتأكد من عدم وجود تسرب للغاز مع تفريغ حمولة الناقلة إلى أخرى وقد تم تأمين الموقع ولم يكن هناك أي إصابات.