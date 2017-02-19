ناقلة غاز تغلق طريق المدينة ينبع وتعرقل حركة السير - صحيفة صدى الالكترونية

ناقلة غاز تغلق طريق المدينة ينبع وتعرقل حركة السير
باشرت فرق الدفاع المدني انقلاب ناقلة غاز على طريق المدينة المنورة – ينبع، ما أدى إلى عرقلة حركة السير.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة العقيد خالد الجهني أن الفرق بمركز المسيجيد بمساندة فرقة من إدارة المدينة تبلغت بالحادث وجرى التنسيق مع دوريات أمن الطرق بعزل منطقة الحادث عن حركة مرور المركبات وطلب فرقة الصيانة لشركة الغاز للتأكد من عدم وجود تسرب للغاز مع تفريغ حمولة الناقلة إلى أخرى وقد تم تأمين الموقع ولم يكن هناك أي إصابات.
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد