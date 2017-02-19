بالصور...القبض على عمال بنشر يروجون المنشطات الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت شرطة أحد المسارحة بمنطقة جازان من القبض على ثلاثة أشخاص آسيويين يعملون بمحل بنشر يروجون المنشطات الجنسية.

وادعى أحد العمال مهنته سائق خاص أنه طبيب متخصص في العلاج الشعبي ، بينما يساعده زميليه في تصنيع وترويج المنشطات الجنسية.

وبعد مداهمة سكنهم عثر بداخله على مساحيق وحبوب مختلفة وأعشاب وقطعة من مادة الحشيش، فتم تحريز المضبوطات وتسليم الأشخاص للجهات المختصة.

ونوهت شرطة جازان بضرورة أخذ الأدوية من مصادرها الأساسية والابتعاد عن من يروجون للأدوية التي تسبب الضرر لمتعاطيها.