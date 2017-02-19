وفاة عمر عبدالرحمن المتهم بالتآمر في تفجير مركز التجارة العالمي بالسجون الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اكدت أسرة عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر، إنها تلقت مكالمة تفيد بوفاته في سجنه بالولايات المتحدة.

وقال ابنه د.عبد الله خبر الوفاة في اتصال هاتفي مع الجزيرة مباشر، بينما كتبت ابنته أسماء على حسابها على فيسبوك، خبر وفاة أبيها.

وكان عبد الرحمن(79 عاما) يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته في العام 1995 بـ”التآمر في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة”.