بالفيديو.. سائق متهور يقود باص طالبات بسرعة جنونية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سائق متهور يقود باص طالبات بسرعة جنونية
تمكن رجال المرور في جازان اني السبت، من القبض على سائق باص طالبات متهور بعد أن رصده مواطن يقود سيارته بسرعة جنونية، معرضًا حياة الطالبات وحياته وحياة قائدي السيارات للخطر.
وتداول مقطع فيديو صوره قائد سيارة كان يسير خلف السائق المتهور، أظهر سائق باص الطالبات وهو يقود بسرعة تجاوزت 180 كلم في الساعة، على طريق العيدابي- صبياء.
وقال مدير مرور جازان العقيد راشد الغامدي أنه تم تشكيل فريق من البحث والتحري نجح في القبض على قائد الباص المدرسي، والذي اعترف بما قام به، وأنه كان في الباص 12 طالبة، وسيتم تطبيق النظام بحقه.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16322 ] نشر منذ 3 شهور
لازم يستعجلون بتركيب كاميرات ساهر فجيزان كلها….
والله يابعضهم وقدام عيني…
مخزن فل🌿😃
الأشارة حمراء🚦
يرقا الرصيف ويفتح له خط ثاني له هو مخصوص..
البنات والمعلمات مساكين..
وأتمنى أجراء كشف وتحليل مخدرات في دم السائقين…كل6شهور
خصوصآ حقين نقل المعلمات..
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5431 ] نشر منذ 3 شهور
الضرب بيد من حديد
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
واااااال
180
والله الباص بعد 120 يعتبر كيس بقالة لو حصل شي والا كفر انفقع يرمي اللي فيه ويبقى أحد