 بالفيديو.. سائق متهور يقود باص طالبات بسرعة جنونية - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. سائق متهور يقود باص طالبات بسرعة جنونية

بالفيديو.. سائق متهور يقود باص طالبات بسرعة جنونية
حسن الجعفري(صدى):

تمكن رجال المرور في جازان اني السبت، من القبض على سائق باص طالبات متهور بعد أن رصده مواطن يقود سيارته بسرعة جنونية، معرضًا حياة الطالبات وحياته وحياة قائدي السيارات للخطر.

وتداول مقطع فيديو صوره قائد سيارة كان يسير خلف السائق المتهور، أظهر سائق باص الطالبات وهو يقود بسرعة تجاوزت 180 كلم في الساعة، على طريق العيدابي- صبياء.

وقال مدير مرور جازان العقيد راشد الغامدي أنه تم تشكيل فريق من البحث والتحري نجح في القبض على قائد الباص المدرسي، والذي اعترف بما قام به، وأنه كان في الباص 12 طالبة، وسيتم تطبيق ‏النظام بحقه.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16322 ] نشر منذ 3 شهور

لازم يستعجلون بتركيب كاميرات ساهر فجيزان كلها….
والله يابعضهم وقدام عيني…
مخزن فل🌿😃
الأشارة حمراء🚦
يرقا الرصيف ويفتح له خط ثاني له هو مخصوص..
البنات والمعلمات مساكين..
وأتمنى أجراء كشف وتحليل مخدرات في دم السائقين…كل6شهور
خصوصآ حقين نقل المعلمات..

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور

واااااال
180
والله الباص بعد 120 يعتبر كيس بقالة لو حصل شي والا كفر انفقع يرمي اللي فيه ويبقى أحد