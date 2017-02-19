بالفيديو.. سائق متهور يقود باص طالبات بسرعة جنونية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكن رجال المرور في جازان اني السبت، من القبض على سائق باص طالبات متهور بعد أن رصده مواطن يقود سيارته بسرعة جنونية، معرضًا حياة الطالبات وحياته وحياة قائدي السيارات للخطر.

وتداول مقطع فيديو صوره قائد سيارة كان يسير خلف السائق المتهور، أظهر سائق باص الطالبات وهو يقود بسرعة تجاوزت 180 كلم في الساعة، على طريق العيدابي- صبياء.

وقال مدير مرور جازان العقيد راشد الغامدي أنه تم تشكيل فريق من البحث والتحري نجح في القبض على قائد الباص المدرسي، والذي اعترف بما قام به، وأنه كان في الباص 12 طالبة، وسيتم تطبيق ‏النظام بحقه.